$3 тис. за «послугу»: у Києві викрито схему незаконної легалізації іноземців

У Києві правоохоронці ліквідували корупційний канал ввезення іноземців до України. Організатором схеми виявився 33-річний чоловік, який за допомогою підконтрольних фіктивних підприємств та юрфірми налагодив систематичне оформлення дозволів на роботу для громадян інших країн. Учасники групи забезпечували повний пакет документів для виготовлення посвідок на тимчасове та постійне проживання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Затримання підозрюваного

фото: Національна поліція України

Під час обшуку у затриманого вилучено грошові кошти

Повідомляється, що у схемі також брала участь юридична компанія та низка осіб, які забезпечували документальне прикриття та оформлення фіктивних дозволів на працевлаштування іноземців через підконтрольні комерційні структури. Таким чином зловмисники займались нелегальним ввезенням іноземців до України.

Обшуки у справі про незаконну легалізацію іноземців в України

Слідство встановило, що цією схемою встигли скористатися щонайменше 47 громадян Китаю та країн Південної Америки. Вартість «послуги» становила $3 тис. за один пакет документів.

Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші та інші речові докази незаконної діяльності фігурантів.

Правоохоронці аналізують переписку фігурантів у месенджерах та збирають докази незаконної діяльності

Поліцейські затримали 33-річного організатора у порядку ст. 208 Кримінального процесуального України під час отримання останнього траншу у розмірі 87 тис. грн (всього передано 147,5 тис. грн) від чергового «клієнта».

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Поліція прийшла з обшуками у юридичну компанію, яка підозрюється у співпраці з організатором схеми

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Раніше у столиці було викрито 49-річного киянина, який організував корупційну схему з отримання документів на право проживання в Україні для громадян інших країн. Свою «допомогу» зловмисник оцінював у $1,7 тис. Зловмисник запевняв іноземців, що має широке коло впливових зв'язків і може допомогти їм отримати посвідки на тимчасове проживання за пришвидшеною процедурою.