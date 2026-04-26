СБУ уразила три кораблі російського флоту та винищувач у Криму

Сили оборони методично знищують ключові елементи військової інфраструктури ворога

Бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі «Бельбек». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено:

великі десантні кораблі ВМФ РФ «Ямал» та «Фільченков»;

корабель-розвідник «Іван Хурс»;

навчальний центр чф рф «Лукомка»;

штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;

літак МіГ-31 на аеродромі «Бельбек»;

техніко-експлуатаційну частину аеродрому «Бельбек».

«Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога – флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію проти нашої держави», – зазначив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара.

Раніше Служба безпеки України провела успішну операцію в глибокому тилу РФ. У ніч на 23 квітня дрони-камікадзе уразили нафтоперекачувальну станцію (НПС) «Горький» у Нижньогородській області, яка є критично важливим об’єктом для російського експорту сировини.

Також Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Самарська область зазнала атаки безпілотників другу ніч поспіль. У Самарі та Новокуйбишевську мешканці повідомляли про вибухи, через які в одній із багатоповерхівок вибило скло.

Крім того, була атакована нафтоперекачувальна станція «Горький» у Нижньогородській області. Вона входить у структуру «Транснєфть – Верхня Волга». Станція качає нафту з попередньої ділянки магістралі та перекачує далі по трубопроводу у напрямку Білорусі, Європи або до наступного вузла чи НПЗ.

Нагадаємо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.