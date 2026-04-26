СБУ уразила три кораблі російського флоту та винищувач у Криму

Внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено великі десантні кораблі ВМФ РФ «Ямал» та «Фільченков»
Сили оборони методично знищують ключові елементи військової інфраструктури ворога

Бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі «Бельбек». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено:

  • великі десантні кораблі ВМФ РФ «Ямал» та «Фільченков»;
  • корабель-розвідник «Іван Хурс»;
  • навчальний центр чф рф «Лукомка»;
  • штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;
  • РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;
  • літак МіГ-31 на аеродромі «Бельбек»;
  • техніко-експлуатаційну частину аеродрому «Бельбек».

«Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога – флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію проти нашої держави», – зазначив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара.

Раніше Служба безпеки України провела успішну операцію в глибокому тилу РФ. У ніч на 23 квітня дрони-камікадзе уразили нафтоперекачувальну станцію (НПС) «Горький» у Нижньогородській області, яка є критично важливим об’єктом для російського експорту сировини. 

Також Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Самарська область зазнала атаки безпілотників другу ніч поспіль. У Самарі та Новокуйбишевську мешканці повідомляли про вибухи, через які в одній із багатоповерхівок вибило скло.

Крім того, була атакована нафтоперекачувальна станція «Горький» у Нижньогородській області. Вона входить у структуру «Транснєфть – Верхня Волга». Станція качає нафту з попередньої ділянки магістралі та перекачує далі по трубопроводу у напрямку Білорусі, Європи або до наступного вузла чи НПЗ.

Нагадаємо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.

