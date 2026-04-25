Теракт. Оприлюднені записи диктофона терориста та відео камер супермаркету

Минуло рівно сім днів від моменту кривавої трагедії, що сколихнула столицю 18 квітня. Слідство СБУ та прокуратури відновило повну хронологію теракту, встановивши особу та мотиви вбивці, який позбавив життя сімох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зловмисником виявився 58-річний уродженець Москви, військовий пенсіонер у званні майора. Він понад 10 років проходив службу в ЗСУ (1992–2005 рр.), займаючись обслуговуванням автотехніки. До Києва переїхав із Бахмута після початку російської агресії.

Аналіз його телефона виявив жахливі кадри: чоловік системно готувався до розстрілу, тренуючи вдома швидкість прицілювання. Свої дії він супроводжував нацистськими вітаннями та мовою ворожнечі, називаючи українців «свинями», яких планував «мочити» з ідеологічних міркувань.

▪️Вбивця довго готувався до вчинення масового розстрілу. Він удома відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби.

«Особливу неприязнь зловмисник проявляв до сусіда, якого зневажливо називав «директором шостого». Саме він був першою жертвою нападу», – зазначили в генпрокуратурі.

Приводом для початку бійні 18 квітня стала побутова суперечка через домофон, який нападник відремонтував на власний розсуд, через що інші мешканці не могли потрапити до під’їзду.

«Під час конфлікту біля під’їзду нападник спочатку відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши кількох людей. Коли набої закінчилися, він викинув пістолет, піднявся до своєї квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання та повернувся на вулицю, де продовжив стрілянину. Біля будинку стрілок убив сусіда та таксиста. Також він поранив сина першого загиблого, його дружину, її рідну сестру та двірника, який прикривав собою дитину. Згодом сестра й двірник померли від отриманих смертельних поранень», – повідомили в генпрокуратурі.

Після перших вбивств чоловік, рухаючись до супермаркету, продовжував вести вогонь і застрелив ще двох людей. При цьому він вибірково попереджав окремих перехожих, щоб ті тікали, «бо зараз буде стрілянина».

У магазині нападник ходив між рядами, погрожував людям зброєю та застрелив працівника. Крім цього, поранень у магазині зазнали ще 5 осіб.

Внаслідок теракту загинули семеро людей. Серед них – двірник, який закрив собою дитину від куль вбивці, та родичка першого загиблого. Ще семеро потерпілих досі перебувають у лікарнях у стані різного ступеня тяжкості.

Сам нападник під час захоплення заручників у пункті обміну валют демонстрував крайній цинізм. Гроші його не цікавили – він вимагав лише переговорів, виправдовуючи свої дії «самозахистом від молодняка». Під час штурму спецпризначенцями терориста було ліквідовано.

Попри кримінальне минуле, вбивця мав два зареєстровані карабіни. Особливу увагу СБУ приділило тому, що дозвіл на травматичну зброю він отримав за підробленим журналістським посвідченням від однієї з громадських організацій. Наразі триває перевірка законності видачі цих документів.

«На цей момент зв'язків нападника зі спецслужбами Росії не встановлено», – зазначають у слідстві.

Остаточні висновки щодо психічного стану стрільця будуть зроблені після посмертної експертизи. Справа перебуває під особистим контролем керівництва правоохоронних органів.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.