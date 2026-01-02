Головна Київ Новини
Літня киянка віддала 1,4 млн грн шахраям: підозру отримав 30-річний житель столиці

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Вважаючи, що вона спілкується із працівниками спецслужб, пенсіонерка передала так званому «агенту» усі свої заощадження
Шахраї залякали пенсіонерку необхідністю перевірки її коштів

У столиці затримали 30-річного чоловіка, який під виглядом «співробітника СБУ» привласнив заощадження 74-річної жінки. Шахраї залякали пенсіонерку необхідністю перевірки її коштів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що 74-річній жінці по телефону повідомили, що СБУ начебто має перевірити її гроші на причетність до країни-агресора. Для цього вона має надати на перевірку усі заощадження, а за кілька днів гроші їй повернуть.

«Вважаючи, що вона спілкується із працівниками спецслужб, пенсіонерка передала так званому «агенту» усі свої заощадження – понад $21 тис., близько 5 тис. євро та близько 285 тис. грн. Загалом це понад 1 млн 400 тис. грн», – повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 30-річному мешканцю столиці, який ошукав таким чином літню киянку.

Дії підозрюваного, якому пенсіонерка віддала гроші, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме, як співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великому розмірі.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення шахрайства. 

Раніше у Києві було затримано неодноразово судиму 48-річну місцеву мешканку за підозрою у двох епізодах пограбування громадян в жовтні та листопаді у Шевченківському районі столиці. 

Також у Києві викрито діяльність 33-річного мешканця Дніпропетровської області, який організував схему телефонного шахрайства. Видаючи себе за працівника банку та використовуючи SIP-телефонію для підміни номера, зловмисник ввів в оману 75-річного киянина, заволодівши його заощадженнями у розмірі 64 тис. грн. Шахрайська схема, відома як «вішинг», полягала у психологічному тиску та виманюванні конфіденційних даних під приводом «підозрілої активності» на картці пенсіонера. 

