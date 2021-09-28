Щеплення на Закарпатті. Місцева влада оприлюднила шокуючі цифри

Найактивніше імунізуються на Ужгородщині та Берегівщині

В області є громади, де зараз вакциновано 0,23% населення

На Закарпатті менш 14% населення отримали першу дозу щеплення від коронавірусу. З них завершили вакцинацію – 8,8% закарпатців. Про це розповів перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Мирослав Білецький у коментарі «Суспільному».

За його словами найактивніше вакцинуються у Сюртівській ТГ, тут вакцинувалися 46,41% осіб.

«Наступними в рейтингу йдуть жителі Ужгорода (тут завершили вакцинальний цикл 44,30%), у Баранинській ТГ – 41,64% вакцинованих, у Чопській – 39,49%, Косоньській – 31,78%», – зазначив Мирослав Білецький.

За його словами, у п’ятірці громад із найнижчими темпами – переважно віддалених районів (Тячівського та Рахівського).

«Найменше вакцинованих в Усть-Чорнянській громаді – лише 0,23% мешканців. Наступна у цьому переліку Бедевлянська ТГ та 2,72% імунізованих жителів, у Богданській ТГ – 2,52%, Солотвинській – 3,44%, у Ставненській ТГ – 3,95%», – прокоментував Мирослав Білецький.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 вересня, в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

До слова, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

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