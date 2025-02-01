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Житомирська компанія постачала газові котли військовим санаторіям Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Житомирська компанія постачала газові котли військовим санаторіям Росії
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки
фото: СБУ/Telegram

Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську

Служба безпеки України ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на поставки української продукції до РФ. За результатами комплексних заходів викрито зловмисників, які продавали оптові партії вітчизняних систем опалення для потреб міноборони Росії. Про це інформує пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний керівник відділу збуту житомирської компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори.

Встановлено, що з травня 2022 року український виробник приховано продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють з урядовими структурами РФ.

Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресора.

Для уникнення санкцій фігуранти спочатку відправляли українську продукцію до афілійованих фірм на території Євросоюзу і Центральної Азії.

Там товар «перепаковували» під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти в Росію.

За такою «схемою» фігуранти переправили до РФ декілька оптових партій українських систем обігріву на загальну суму 65 млн гривень.

Під час обшуків за адресою компанії-виробника та в помешканні організатора оборудки виявлено мобільні телефони, комп’ютери і документи із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили очільнику відділу збуту житомирської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки, зокрема дружини фігуранта – власниці житомирського підприємства.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, на одній із центральних багатолюдних вулиць Києва спецслужби РФ готували теракт. Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали російську агентку, яка була причетна до його підготовки. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині. Затримано 21-річну агентку РФ, яка готувала підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля.

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Теги: СБУ розслідування документи прокурор партії опалення Міноборони теракт

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