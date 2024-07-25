Південнокорейська компанія постачала РФ обладнання для створення ядерної зброї – ЗМІ

Компанія YG-1 є одним із найбільших виробників металорізального обладнання у світі

Південнокорейська компанія YG-1 після початку повномасштабної війни РФ проти України постачала обладнання двом російським заводам, які виробляють ядерну зброю. Про це повідомляє The Insider.

Компанія YG-1 є одним із найбільших виробників металорізального обладнання у світі. Вона виробляє широкий спектр інструментів, які використовують для обробки металів: свердла, кінцеві фрези та мітчики (інструменти для нарізування внутрішньої різьби). Ці інструменти дають змогу обробляти всі види металів, від алюмінію до сталі й титану, і є критично важливим ресурсом для авіаційної та ракетної промисловості.

Зазначається, що російські оборонні заводи активно використовують продукцію компанії. Так, одним із клієнтів компанії стало ФГУП «Комбінат «Електрохімприлад», яке з 1947 року виробляє ізотоп урану-235, а з 1951-го – атомні бомби. Протягом 2022-2023 років завод придбав у південнокорейського виробника промислового обладнання п'ятнадцять типів свердл та сім типів мітчиків.

Ще одним покупцем обладнання з Південної Кореї стало ФГУП «Виробниче об'єднання «Маяк», яке є першим об'єктом російської атомної промисловості. Підприємство розташоване в Челябінській області й містить сім заводів і 10 атомних реакторів. Підприємство залишається одним із ключових виробників збройового плутонію. У 2022−2023 завод «Маяк» закупив у компанії YG-1 три типи різьборізів і один тип фрез (різальний інструмент для надання форми).

Також у лютому 2024 року ТОВ «Центротех», яке входить до «Росатому» і виробляє центрифуги для збагачення урану, оголосило моніторинг цін на постачання інструментів YG-1, включно з одним видом пластин, одним видом фрез і 13 видами свердел.

За даними журналістів, інструменти у південнокорейського виробника після початку повномасштабної війни придбали інші російські військові підприємства. Серед них АТ «НВЦ автоматики та приладобудування ім. Н.А. Пілюгіна» (випускає системи управління ракетами, включаючи ракетні комплекси Тополя-М), ФГУП «Виробниче об'єднання «Жовтень» (робить системи радіонавігації та радіовисотоміри для літаків та гелікоптерів), ВАТ «Концерн «Морська підводна зброя – Гідроприлад» (виготовляє торпеди, міни та протимінне озброєння) та інші.

Нагадаємо, західні санкції не змогли підірвати російське виробництво зброї, а Москві навіть вдалося збільшити виробництво своєї ключової зброї.

До слова, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років. Згідно з аналізом російської статистики, проведеним центральним банком Фінляндії, обсяг виробництва в кількох галузях, пов'язаних із військовою промисловістю, включно з оптичною продукцією та виробництвом металів, від початку війни зріс удвічі.