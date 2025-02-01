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У Києві викрито підпільну комуністичну організацію: чим вона займалася

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві викрито підпільну комуністичну організацію: чим вона займалася
У членів організації знайшли бюст леніна та його праці
фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Учасники організації намагалися зірвати мобілізацію

Членам підпільної комуністичної організації, які зривали мобілізацію та закликали не донатити на ЗСУ, повідомлено про підозри. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

У Києві викрито підпільну комуністичну організацію: чим вона займалася фото 1

Ідеться про п’ятьох учасників громадської організації, які з ідеологічних міркувань намагалася підірвати довіру до українських військових, зменшити кількість охочих захищати Україну та фінансово допомагати українській армії (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).  

У Києві викрито підпільну комуністичну організацію: чим вона займалася фото 2

Досудовим розслідуванням встановлено, що спільники позиціонували себе як неофіційну політичну силу марксистської та комуністичної ідеології. Їх організація мала регіональні осередки і так званий «Центральний комітет», до складу якого входило 6 осіб.

У Києві викрито підпільну комуністичну організацію: чим вона займалася фото 3

Члени організації створили YouTube-канал, Телеграм-канал, розклеювали листівки на Київщині, Харківщині у Полтаві, Кременчуку, а також на Одещині та Донеччині, в яких шляхом маніпуляцій формували негативне ставлення до українських військових.

У Києві викрито підпільну комуністичну організацію: чим вона займалася фото 4

Зокрема у своїх матеріалах підозрювані підштовхували аудиторію до думки про те, що захищати Україну не потрібно, мовляв, нехай це робить хтось інший. Так само не потрібно збирати гроші на дрони, тепловізори чи іншу допомогу військовим.

У Києві викрито підпільну комуністичну організацію: чим вона займалася фото 5

Також автори у своїх дописах через емоційні висловлення ніби-то жінок стверджували, що ніхто не зобов’язаний воювати, таким чином намагаючись зірвати мобілізацію та схиляючи дружин військовозобов’язаних чинити спротив мобілізації, переконуючи чоловіків ухилятися від служби.

У Києві викрито підпільну комуністичну організацію: чим вона займалася фото 6

Підозрюваним загрожує до восьми років в’язниці. Троє з них перебувають під вартою, а двоє – під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного пристрою.

У Києві викрито підпільну комуністичну організацію: чим вона займалася фото 7

Нагадаємо, на одній із центральних багатолюдних вулиць Києва спецслужби РФ готували теракт. Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали російську агентку, яка була причетна до його підготовки. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині. Затримано 21-річну агентку РФ, яка готувала підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля.

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Теги: Київ спротив гроші теракт

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