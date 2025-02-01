У Києві викрито підпільну комуністичну організацію: чим вона займалася

У членів організації знайшли бюст леніна та його праці

Учасники організації намагалися зірвати мобілізацію

Членам підпільної комуністичної організації, які зривали мобілізацію та закликали не донатити на ЗСУ, повідомлено про підозри. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Ідеться про п’ятьох учасників громадської організації, які з ідеологічних міркувань намагалася підірвати довіру до українських військових, зменшити кількість охочих захищати Україну та фінансово допомагати українській армії (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що спільники позиціонували себе як неофіційну політичну силу марксистської та комуністичної ідеології. Їх організація мала регіональні осередки і так званий «Центральний комітет», до складу якого входило 6 осіб.

Члени організації створили YouTube-канал, Телеграм-канал, розклеювали листівки на Київщині, Харківщині у Полтаві, Кременчуку, а також на Одещині та Донеччині, в яких шляхом маніпуляцій формували негативне ставлення до українських військових.

Зокрема у своїх матеріалах підозрювані підштовхували аудиторію до думки про те, що захищати Україну не потрібно, мовляв, нехай це робить хтось інший. Так само не потрібно збирати гроші на дрони, тепловізори чи іншу допомогу військовим.

Також автори у своїх дописах через емоційні висловлення ніби-то жінок стверджували, що ніхто не зобов’язаний воювати, таким чином намагаючись зірвати мобілізацію та схиляючи дружин військовозобов’язаних чинити спротив мобілізації, переконуючи чоловіків ухилятися від служби.

Підозрюваним загрожує до восьми років в’язниці. Троє з них перебувають під вартою, а двоє – під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного пристрою.

Нагадаємо, на одній із центральних багатолюдних вулиць Києва спецслужби РФ готували теракт. Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали російську агентку, яка була причетна до його підготовки.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині. Затримано 21-річну агентку РФ, яка готувала підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля.