Коли стануть доступні електронні направлення на ВЛК: роз'яснення Міноборони

Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи

Е-направлення на ВЛК будуть доступні в застосунку «Резерв+»

Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи (ВЛК) у Збройних силах України. Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в застосунку «Резерв+» вже в січні цього року. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами Умєрова, першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних.

«Наша мета – створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного. Продовжуємо працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців», – наголосив він.

Глава оборонного відомства додав, що тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нову реформу військово-лікарських комісій, яка, як очікується, усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування.

Раніше повідомлялося, що до кінця лютого 2025 року військові зможуть отримати електронне направлення на ВЛК через застосунок «Резерв+».

До слова, до 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня.

Головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями «непридатний» та «обмежено придатний» (а також «обмежено придатний» чи «придатний»).