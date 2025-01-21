«Потрібні брудні прийоми»: Маск прокоментував скандальний жест після інавгурації

«Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні прийоми. Атаки у стилі «кожен є Гітлером» вже набридли», – написав Маск

Макс натякнув, що його жест аж ніяк не стосується Гітлера

Мільярдер Ілон Маск відреагував на хвилю звинувачень у тому, що він нібито зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа. Допис про це він розмістив у X (Twitter).

Так, під час своєї промови він показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування» – нацистське вітання. Маск дякував виборцям, приклав руку до серця, а потім підняв її вгору. У мережі з’явилась величезна кількість коментарів, нібито Маск скопіював Гітлера.

🇺🇸Виступ Ілона Маска на президентському параді Дональда Трампа. І це ще не було святкового банкету pic.twitter.com/bLMb4PyF0Q — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 20, 2025

Маск вирішив не ігнорувати всі закиди. Він прокоментував один із дописів, де користувач пригадав, як Маск оголосив про свою прихильність до Республіканської партії, а не Демократичної, як раніше. Тоді він заявив, що очікує, що проти нього почнеться «кампанія брудних прийомів».

Користувач підписав скриншот зі словами Маска: «Містифікація з салютом («зігування» – «Главком») – це лише ще одна частина «кампанії брудних прийомів». Натякаючи на те, що Маск сам використовує «брудні технології».

Мільярдер відповів на всі претензії. «Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні прийоми. Атаки у стилі «кожен є Гітлером» вже набридли», – написав Маск. Таким чином натякаючи, що ті прийоми, які нібито, на його думку, використовують демократи, не є успішними.

Нагадаємо, жест рукою Маска став предметом для жартів та мемів у соцмережах.

Також розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був сьогодні у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах.