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«Потрібні брудні прийоми»: Маск прокоментував скандальний жест після інавгурації

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Потрібні брудні прийоми»: Маск прокоментував скандальний жест після інавгурації
«Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні прийоми. Атаки у стилі «кожен є Гітлером» вже набридли», – написав Маск
фото: Angela Weiss, AFP

Макс натякнув, що його жест аж ніяк не стосується Гітлера

Мільярдер Ілон Маск відреагував на хвилю звинувачень у тому, що він нібито зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа. Допис про це він розмістив у X (Twitter).

Так, під час своєї промови він показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування» – нацистське вітання. Маск дякував виборцям, приклав руку до серця, а потім підняв її вгору. У мережі з’явилась величезна кількість коментарів, нібито Маск скопіював Гітлера.

Маск вирішив не ігнорувати всі закиди. Він прокоментував один із дописів, де користувач пригадав, як Маск оголосив про свою прихильність до Республіканської партії, а не Демократичної, як раніше. Тоді він заявив, що очікує, що проти нього почнеться «кампанія брудних прийомів».

Користувач підписав скриншот зі словами Маска: «Містифікація з салютом («зігування» – «Главком») – це лише ще одна частина «кампанії брудних прийомів». Натякаючи на те, що Маск сам використовує «брудні технології».

Мільярдер відповів на всі претензії. «Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні прийоми. Атаки у стилі «кожен є Гітлером» вже набридли», – написав Маск. Таким чином натякаючи, що ті прийоми, які нібито, на його думку, використовують демократи, не є успішними.

«Потрібні брудні прийоми»: Маск прокоментував скандальний жест після інавгурації фото 1
скриншот: x.com/elonmusk

Нагадаємо, жест рукою Маска став предметом для жартів та мемів у соцмережах.

Також розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був сьогодні у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах

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Теги: партії технології Ілон Маск Адольф Гітлер

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