Meta виплатить Трампу $25 млн – CNN

Трамп подав позов проти Meta після того, як соцмережа призупинила дію його облікового запису у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року

$22 млн доларів підуть у фонд для майбутньої президентської бібліотеки Трампа, а решта суми – на гонорари адвокатам та іншим позивачам

У середу, 29 січня, президент США Дональд Трамп підписав мирову угоду з Meta. Згідно з угодою, компанія виплатить близько $25 млн. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що $22 млн доларів підуть у фонд для майбутньої президентської бібліотеки Трампа, а решта суми – на гонорари адвокатам та іншим позивачам.

Як уточнює видання, угоду було укладено після того, як Марк Цукерберг намагався увійти в довіру до Трампа після його перемоги на виборах 2024 року.

Зокрема, бізнесмен пожертвував $1 млн на інавгурацію нового президента, а потім був присутній на ній разом із членами Кабінету міністрів. Також Цукерберг пом'якшив нові правила модерації контенту у Facebook, Instagram і Threads, відмовившись від партнерства зі сторонніми групами з перевірки фактів.

Трамп подав позов проти Meta після того, як соцмережа призупинила дію його облікового запису у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, федеральний суд США у Вашингтоні тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо заморожування федеральних грантів і кредитів на суму близько $3 трильйонів.

До слова, генеральні прокурори 22 штатів подали у два федеральні окружні суди позов до президента Трампа, щоб заблокувати виконавчий наказ, в якому йдеться про відмову щодо визнавання дітей несанкціонованих іммігрантів, народжених у США, громадянами.