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    Жорстоке вбивство студентки у Львові. Поліція затримала підозрюваного

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    У вбивстві дівчини підозрюється&nbsp;19-річний мешканець Житомирської області - Жорстоке вбивство студентки у Львові. Поліція затримала підозрюваного
    У вбивстві дівчини підозрюється 19-річний мешканець Житомирської області
    Фото: Нацполіція

    На тілі дівчини правоохоронці виявили множинні колото-різані рани

    30 березня у квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку власниця здавала в оренду, було виявлене тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.

    За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції, а також оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    На тілі загиблої правоохоронці виявили множинні колото-різані рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті. Також правоохоронці встановили особу дівчини. Це 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного з львівських вищих навчальних закладів. Крім того, встановлено, що того ж дня, 30 березня, з заявою про її зникнення у поліцію звернулась матір дівчини.

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    Жорстоке вбивство студентки у Львові. Поліція затримала підозрюваного
    Жорстоке вбивство студентки у Львові. Поліція затримала підозрюваного

    Слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу підозрюваного – 19-річного мешканця Житомирської області. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із колегами з Рівненської та Житомирської областей затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні вбивства та обрання йому запобіжного заходу.

    Теги: Національна поліція України кримінал Львів вбивство студенти
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