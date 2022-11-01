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Готував вибухи на залізниці: на Одещині затримано ексміліціонера

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Готував вибухи на залізниці: на Одещині затримано ексміліціонера
Чоловік збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці
фото ілюстративне

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським «куратором»

Контррозвідка Служби безпеки затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Встановлено, що чоловік збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці РФ для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

«Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток», – йдеться в повідомленні.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським «куратором». Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Затримали чоловіка під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту. Під час затримання у ворожого диверсанта виявлено тротилову шашку вагою 200 г та ще одну фотопастку. Крім того, в ході подальших слідчих дій правоохоронці вилучили із раніше підготовленого зловмисником схрону:

  • ​11 тротилових шашок;
  • ​міну ТМ-62 з детонаторами.

Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився колишній посадовець одного з райвідділів міліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин підривної діяльності ворожого агента.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань провело «ревізію» прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці. Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2. Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням.

Теги: СБУ Одещина вибух залізниця

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