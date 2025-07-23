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Генпрокурор анонсував підозру активісту Гусакову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Генпрокурор анонсував підозру активісту Гусакову
Генеральний прокурор підтвердив, що активіст виїхав з України
фото з відкритих джерел

Назарій Гусаков підозрюється у махінаціях на мільйони доларів

Найближчими днями активісту Назарію Гусакову буде заочно повідомлено про підозру у шахрайстві під час збору коштів на лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

«Сьогодні-завтра оголосимо про заочне повідомлення про підозру Назарію Гусакову. Заочно, тому що фігуранта немає в країні. Але що можу повідомити – велика кількість потерпілих відмовились бути потерпілими … Сума збитків зараз, якщо не помиляюсь, 1 млн 200 тис., тому що понад 300 потерпілих відмовилися бути потерпілими, тому ми всю суму перерахованих грошових коштів цій людині не можемо приписати», – каже він.

Кравченко додав, що для повідомлення про підозру Гусакову є достатньо доказів. Водночас зазначив, що досудове розслідування триватиме й після оголошення підозри. «Воно буде продовжено і збиратимуть докази для встановлення повної картини й зрештою істини», – пояснив генеральний прокурор.

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в центрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на девʼять місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Нещодавно Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві. За словами активіста, гроші на рахунках не усі його. Він стверджує, що за переказ грошей на його рахунки від сторонніх осіб він отримував відсоток. Однак хто використовував його рахунки – не знає.

До слова, поліцейські Києва повідомили про підозру сомельє столичного ресторану, який ошукав інвесторів на близько 1,7 млн грн, обіцяючи вигідну закупівлю елітного алкоголю, а сам програв ці гроші в онлайн-казино.

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Теги: активісти підозра шахрайство Руслан Кравченко

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