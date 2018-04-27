ЗМІ окупантів звинуватили українські спецслужби в отруєнні бойовиків спиртом

Отруєння метиловим спиртом шістьох співробітників «МВС ЛНР» підконтрольними окупаційній владі ЗМІ висвітлюється як «терористичний акт українських спецслужб»

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей продовжують перекладати відповідальність за власні прорахунки на «діяльність українських диверсійних груп». Про це сьогодні на брифінгу



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Отруєння метиловим спиртом шістьох співробітників «МВС ЛНР» підконтрольними окупаційній владі ЗМІ висвітлюється як «терористичний акт українських спецслужб»

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей продовжують перекладати відповідальність за власні прорахунки на «діяльність українських диверсійних груп». Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Зокрема, факт отруєння метиловим спиртом шістьох співробітників «МВС ЛНР» підконтрольними окупаційній владі ЗМІ висвітлюється як «терористичний акт українських спецслужб», — розповів він.

Також у Міністерстві оборони України пов’язують збільшення за останні дні кількості обстрілів бойовиками українських позицій із зміною з 1 травня формату проведення антитерористичної операції.

Як стало відомо 27 квітня, у зонах безпеки та районі бойових дій з оголошенням Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України рішення про початок проведення операції об'єднаних сил діятиме особливий порядок.

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 26 квітня 2018 року, постраждали 5 українських військовослужбовців.