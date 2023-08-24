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Змушував підлеглих будувати дім. Посадовець військової частини на Львівщині отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Змушував підлеглих будувати дім. Посадовець військової частини на Львівщині отримав підозру
Також посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина
фото: ДБР

З середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті

Працівники Державного бюро розслідувань викрили на системних зловживаннях заступника командира однієї з військових частин на Львівщині. Зокрема, посадовець дав вказівку бійцям будувати для нього маєток. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«З середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті «командира». До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив сімьох військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Також, за оперативними даними, посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.

Наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті.

Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 426-1). Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 12 років.

Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше змушував підлеглих будувати собі дім посадовець військової частини на Одещині.
 





 

Теги: Львівщина війна будинок

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