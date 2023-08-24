Змушував підлеглих будувати дім. Посадовець військової частини на Львівщині отримав підозру
З середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті
Працівники Державного бюро розслідувань викрили на системних зловживаннях заступника командира однієї з військових частин на Львівщині. Зокрема, посадовець дав вказівку бійцям будувати для нього маєток. Про це повідомляє пресцентр ДБР.
«З середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті «командира». До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив сімьох військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.
Також, за оперативними даними, посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.
Наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті.
Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 426-1). Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 12 років.
Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше змушував підлеглих будувати собі дім посадовець військової частини на Одещині.
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