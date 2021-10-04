Під Харковом п'яний чоловік побив поліцейського (фото)

Нападнику загрожує до п’яти років позбавлення волі

У селі Цупівка Харківської області п'яний чоловік побив поліцейського. Нападника затримали, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що сьогодні черговому Харківського районного управління надійшло повідомлення про чоловіка, який неадекватно поводився біля сільського магазину. Він кидався на перехожих і нацьковував на них свого собаку.

Правоохоронці виявили 34-річного місцевого жителя, який поводився агресивно і на зауваження не реагував. В який момент чоловік підійшов до одного з поліцейських і вдарив його головою в обличчя. Потерпілого доставили в лікарню.

За фактом нападу на поліцейського до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Чоловіка затримано.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До слова, на Рівненщині п’яні чоловіки побили ветерана АТО, а потім вибачалися на колінах (відео).

До слова, у Чернігові молодики побили поліцейських, один із них загинув.

Згодом підозрювані розповіли моторошні деталі.

Правоохоронців Артема Єрохіна та Володимира Савона побили у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі.

Правоохоронці затримали зловмисників. Підозрювані – четверо мешканців Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні умисного вбивства (п. 12 частини 2 статті 115 ККУ).

4 жовтня суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові.