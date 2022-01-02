  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Могутні зубри прогулялися засніженими Карпатами: лісівники показали захопливе відео

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зубрів розводять у заказнику на Буковині - Могутні зубри прогулялися засніженими Карпатами: лісівники показали захопливе відео
    Зубрів розводять у заказнику на Буковині
    фото: скріншот із відео

    Зубрів занесено до кількох охоронних категорій

    Кадри із могутніми зубрами, що гуляють між засніжених дерев, з’явилися у мережі. Відео на своїй сторінці у Facebook оприлюднив начальник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Гончар.

    «А тим часом у Карпатах!», – ідеться у підписі до відео.

    На кадрах видно близько десяти тварин.

    Як відомо, у Чернівецькій області працює розплідник «Зубровиця», тут у вольєрі площею близько 80 гектарів розводять цих тварин.

    Бізон європейський, або зубр (Bison bonasus) був поширений у давнину в лісах Європи, в Україні зник у XVI–XVII століттях. Зубр має кілька охоронних категорій. Він занесений до Червоної книги України (постійно, починаючи з 1980 року), Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, Європейського Червоного списку (1991).

    Раніше в екопарку «Медвино», що знаходиться в селі Медвин Богуславського району Київської області, стадо бізонів та зубрів напало на родину. Людям вдалося втекти, але тварини понівечили авто.

    Теги: книги тварини Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Могутні зубри прогулялися засніженими Карпатами: лісівники показали захопливе відео