Могутні зубри прогулялися засніженими Карпатами: лісівники показали захопливе відео

Зубрів занесено до кількох охоронних категорій

Кадри із могутніми зубрами, що гуляють між засніжених дерев, з’явилися у мережі. Відео на своїй сторінці у Facebook оприлюднив начальник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Гончар.

«А тим часом у Карпатах!», – ідеться у підписі до відео.

На кадрах видно близько десяти тварин.

Як відомо, у Чернівецькій області працює розплідник «Зубровиця», тут у вольєрі площею близько 80 гектарів розводять цих тварин.

Бізон європейський, або зубр (Bison bonasus) був поширений у давнину в лісах Європи, в Україні зник у XVI–XVII століттях. Зубр має кілька охоронних категорій. Він занесений до Червоної книги України (постійно, починаючи з 1980 року), Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, Європейського Червоного списку (1991).

Раніше в екопарку «Медвино», що знаходиться в селі Медвин Богуславського району Київської області, стадо бізонів та зубрів напало на родину. Людям вдалося втекти, але тварини понівечили авто.