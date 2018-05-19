З’явилися нові докази участі російських найманців у військових злочинах проти України (відео)

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КамАЗ-43269 «Дозор»

СБУ оприлюднила записи, які доводять участь у бойових діях на Донбасі техніки, що знаходиться на озброєнні у РФ

Служба безпеки України оприлюднила чергову порцію аудіозаписів, що доводять здійснення Росією військових злочинів на території України. Відповідне повідомлення оприлюднене прес-центром спецслужби.

Зокрема, співробітники української спецслужби під час під час штурму 21 лютого 2015 року кадровими підрозділами ЗС РФ та терористами Дебальцевого, перехопили телефонні розмови представників підрозділу спецслужб РФ під назвою ПВК «Вагнера». Отримана інформація є черговим доказом військової агресії Росії та засвідчує про значні втрати російських військових у ході «гібридної війни» проти України, підкреслили в СБУ.

«Задокументовано, що у самий розпал боїв керівник «вагнерівців» громадянин РФ, колишній офіцер спецназу Головного управління Генштабу ЗС РФ Дмитро Уткін (особистий номер М-0209) надає команду своєму підлеглому – громадянину РФ Сергію Ковальову (особистий номер М-0274) терміново евакуювати знищені силами АТО під Дебальцево сучасні зразки російської бойової техніки – броньовані розвідувально-дозорні машини КамАЗ-43269 «Дозор», - йдеться у повідомленні.

Ця техніка находиться на озброєнні виключно в Збройних силах РФ, тому сама можливість її захоплення українськими військами викликала паніку в Уткіна-Вагнера та турбувала більше, ніж доля залишених напризволяще поранених і вбитих російських найманців ПВК, зауважив прес-центр спецслужби.

Оперативники СБ України встановили, що термінове вивезення «Дозорів» здійснювалося взводом технічного забезпеченнями ПВК «Вагнера», який очолював громадянин РФ, колишній військовослужбовець 10 ОБрСпП ГУ ГШ ЗС РФ Олексій Бородій (особистий номер М-1009). Під час боїв під Дебальцево він був поранений та евакуйований на територію РФ.

Показово, що 19 червня 2014 року Бородій був засуджений судовою колегією з кримінальних справ Північно-Кавказького окружного військового суду по ч. 4 ст. 159 УК РФ (шахрайство) до позбавлення волі на термін 4 роки зі штрафом у розмірі 200 000 рублів, але замість відбування покарання був направлений спецслужбами РФ на Донбас як найманець ПВК «Вагнера».

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили, що затримали колишнього російського військовослужбовця, який був свідком переправлення найманців ПВК «Вагнер» з Росії до Сирії.

Українська сторона під час проведення засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі попросила голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурула Апакана перевірити інформацію про участь бойовиків ПВК «Вагнера» у збройних провокаціях на Донбасі.

До слова, нещодавно у Росії помер журналіст, що розповів про масову загибель найманців Кремля в Сирії.

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