Артисти, що виступають у Росії, погрожували інвестору видання, яке їх критикувало



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Кілька менеджерів артистів вдалися до ультиматуму

Менеджмент декількох артистів погрожував інвестору видання Karabas Live, яке розмістило авторську колонку художника і музиканта Івана Семесюка, де той піддав критиці підхід деяких українських виконавців до виступів у Росії під час збройної агресії цієї країни на Донбасі та в Криму. Про це заявив головний редактор видання Ігор Панасов.

Він розповів, що 7 серпня на сайті видання вийшла колонка Семесюка «Український шоубіз. Що з ним не так?». Тема колонки - відношення Семесюка до виступів українських артистів в РФ. В кінці тексту було зазначено, що це думка позаштатного автора, а не редакційна.

Як пояснив Панасов, колонка була опублікована з метою повернути в поле обговорення гостру і соціально значущу тему.

«Матеріал спірний - як і всі колонки в світі … Я очікував від хоча б одного з фігурантів матеріалу (або когось з їх команд) жорсткої і переконливої відповіді. І сподівався, що Karabas Live стане дискусійним майданчиком для хворої і до сих пір не обговореної до кінця теми», - зазначив мотиви розміщення колонки редактор видання.

«Через годину після публікації матеріалу кілька менеджерів артистів, згадуваних у статті, вдалися до ультиматуму. Вони зв'язувалися з власником компанії Karabas.com (спонсора нашого видання) Максимом Плахтієм, погрожували, що відкличуть квитки на свої івенти, які продавали у цього квиткового оператора, і взагалі припинять співпрацю. Причина - колонка Семесюка. Оскільки в тексті згадувалося близько 10 імен і назв, масштаби атаки були непередбачуваними», - здивувався Панасов.

Він зазначив, що був вимушений заради збереження видання зняти матеріал через півтори години після його публікації. За його словами, це перший в його кар’єрі журналіста випадок здійснення атаки напряму на інвестора.

«Ніхто і ніколи в моїй практиці роботи з музіндустрією не опускався до того, щоб душити видання, стадно атакуючи його інвестора … Ніхто з героїв колонки Семесюка і їх менеджерів не звернувся до мене або до редакції. Винятком стала одна артистка, яка написала мені в особисті повідомленні, щоб висловити своє презирство і тут же забанити. Артистка, яку я чотири роки просував в своїх матеріалах, як міг, оскільки вважаю неймовірно важливою для України і прогресивною виконавицею, за хвилину перекреслила все це лише тому, що наше видання опублікувало чесний і незручний для неї матеріал», - підкреслив Панасов.

Головред також звернувся до лейблу Masterskaya із закликом розробити чітку і аргументовану позицію щодо виступів у Росії під час військових дій з військовими цієї країни.

«…треба народити концепт. Презентувати красномовний, ясний, переконливий маніфест лейбла, в якому буде на всіх рівнях пояснено, чим вигідна концертна діяльність в Росії ваших артистів для музичної індустрії і культури України в цілому», - резюмував Панасов.

Зазначимо, у колонці Івана Семесюка з негативними конотаціями, зокрема, згадуються імена таких виконавців як Іван Дорн, Онука, «Пошлая Молли», Гриби, YUKO, «Счастливые люди».