Нардепи зробили перший крок до реформи державного екологічного контролю

«Пострадянська система державного екологічного контролю скоро має піти у минуле», заявив після голосування профільний міністр

Законопроєкт №3091 забезпечує передумови для ліквідації Держекоінспекції

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону №3091 «Про державний екологічний контроль», який запустить реформу державного екологічного контролю, який не змінювався десятки років. Відповідне рішення підтримав 251 народний депутат.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський після голосування заявив, що «пострадянська система державного екологічного контролю скоро має піти у минуле».

«…(ми) отримаємо повноцінний допуск до перевірок та побачимо цілий ряд підприємств-порушників. Також буде значно збільшено штрафи. Маю тверде переконання, що врешті-решт підприємства прийдуть до того, що дешевше дотримуватись природоохоронного законодавства, аніж сплачувати збитки», – написав міністр у Facebook.

Як відомо, законопроєкт №3091 забезпечує передумови для ліквідації Держекоінспекції та створення нового органу, що здійснюватиме державний екологічний контроль.

У новій редакції законопроєкту було враховано наступні критичні зауваження для бізнесу:

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Визначено, що під час позапланової перевірки, інспектуються лише ті питання, які стали підставою для її проведення. Уточнено механізм проведення нового заходу державного екологічного контролю – рейдових перевірок, які можуть здійснюватись виключно щодо фізичних осіб. Виключено повноваження органів державного екологічного контролю зупиняти діяльність підприємств без рішення суду. З-під дії законопроєкту виключено контроль за дотриманням вимог ліцензійних умов, що прибирає дублювання функцій з іншими органами. Надано фінансово-економічне обґрунтування реформи державного екологічного контролю та передбачено заходи з підвищення мотивації представників контролюючого органу.

Окрім цього, законопроєкт прагне вписати принципи екологічного контролю в ієрархію чинного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.