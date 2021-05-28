Була під вагонкою 12 років: у Львові відкрили унікальну мозаїку (фото)

Мозаїку Романа Патика «Імпульс і контроль» заховали під вагонкою супермаркету в 2009 році

У Львові, на вулиці Сахарова, із фасаду будівлі супермаркету демонтували вагонку, яка 12 років приховувала унікальну мозаїку художника Романа Патика.

«Просто чудові новини. Мозаїку на вул. Сахарова відновлено! Залишу це без коментарів. Лише скажу: якщо щось дуже хотіти, то неодмінно вдасться. Ще тиждень тому вона була зашита вагонкою, а тепер знову відкрита для огляду всіх. Дякую власнику за чітку позицію! Пильнуємо далі», – написав у Facebook заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Він розповів, що мозаїка була під вагонкою понад 10 років. Після того, як у 2019 році виконком ухвалив рішення створити відкритий реєстр історичних мозаїк міста, з власником приміщення велися перемовини про відкриття панно.

«Перемовини тривали досить довгий час. Спочатку власник заперечував, але змінив свою думку, за що ми йому дуже вдячні. Там тепер, ніби, має бути інший орендар. Ми будемо пильнувати, щоби не було інших дій, щоби ця мозаїка так і залишилася», – зазначив Москаленко.

Мозаїка була схована 12 років

Автором мозаїки є львівський художник Роман Патик. У коментарі Zaxid.net він розповів, що створив мозаїку «Імпульс і контроль» на замовлення підприємства «Львівприлад». У цьому приміщенні була їдальня заводу.

Підприємство займалося виготовленням приладів для народного господарства та оборони і хотіло, щоб митець відобразив на панно їхню продукцію.

«Я розпочав роботу 28 вересня 1990 року. Перед цим було створено понад 300 начерків і ескізів. Далі сверлили отвори, вбивали штирі, щоби підготувати кращу основу. Прив'язувався каркас, я накидав туди декілька КамАЗів розчину. А потім вже укладка смальти – кольорових невеликих скелець, із яких створюється мозаїка. Працював до 1 грудня, хоча це вже не зовсім сезон для таких робіт. Потім довелося зробити перерву до весни. Весною 1991 року роботу було завершено. Розмір мозаїки 5,7×13 метрів. Це 74 квадратні метри. Зазвичай такі масштабні роботи роблять бригади, а тут я сам. Трошки мені брат допомагав», – розповів про створення мозаїки Роман Патик.

Однак у 2009 році мозаїку закрили вагонкою.

«Вона пробула під тою вагонкою понад 12 років. Я дуже тішуся, що її відкрили», – розповів Роман Патик. Також він зазначив, що це його наймасштабніша індивідуальна робота.

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