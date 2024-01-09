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Голова Львівської ОВА пояснив стосунки з Гринкевичем, якого звинувачують у мародерстві ЗСУ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Голова Львівської ОВА пояснив стосунки з Гринкевичем, якого звинувачують у мародерстві ЗСУ
Очільник Львівської обласної ради Юрій Холод, бізнесмен Ігор Гринкевич та голова ОВА Максим Козицький підписали меморандум про співпрацю
фото з відкритих джерел

Козицький визнав, що підписував договори з компаніями підприємця, хоч проти них були відкриті кримінальні провадження

Голова Львівської ОВА Максим Козицький відреагував на корупційний скандал довкола Ігоря Гринкевича та наголосив, що Львівська обласна військова адміністрація непричетна до оборудок. Про це він розповів у Facebook.

Львівського підприємця Гринкевича підозрюють у спробі підкупити керівника слідчого управління ДБР. За $500 тис. він намагався повернути арештоване у кримінальному провадженні майно. У ЗМІ та соціальних мережах новини про згаданого підприємця поширюють, ілюструючи фото, на якому присутній також Козицький.

Голова Львівської ОВА, який підписував меморандум і позував на фото з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, підозрюваним у корупції, заявив, що ніяк не причетний до можливої протиправної діяльності Гринкевича у Міноборони, але при цьому визнав, що підписував договори з компаніями підприємця, хоч проти них були відкриті кримінальні провадження.

«Насамперед наголошую: ні я, ні Львівська обласна військова адміністрація не маємо жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Ігоря Гринкевича на закупівлях Міноборони. Якщо така діяльність мала місце, то правоохоронні органи та суд мають дати правову оцінку йому і всім тим особам, які з ним співпрацювали. Винні повинні понести максимально суворе покарання. Офіційно заявляю: як начальник Львівської ОВА я не знайомив Ігоря Гринкевича з посадовими особами МОУ і жодним чином не сприяв його співпраці з МОУ», – запевнив голова Львівської ОВА.

Козицький зазначив, що з Ігорем Гринкевичем зустрічався лише три рази. А фотографію, яку активно зараз використовують у соцмережах, зробили під час підписання тристороннього меморандуму між Львівською ОВА, благодійним фондом Hope.UA, представником якого є Ігор Гринкевич, та Львівською облрадою. «Ця інформація – відкрита. Ви легко можете знайти новину про подію на сайті Львівської ОВА та дописи на моїх сторінках у соцмережах. Оскільки Hope.UA є достатньо великою та відомою благодійною організацією і поки що до неї ніяких претензій нема, то у мене не виникало жодних сумнівів щодо її діяльності», – зазначив голова ОВА.

Голова Львівської ОВА пояснив стосунки з Гринкевичем, якого звинувачують у мародерстві ЗСУ фото 1

Щодо компаній Ігоря Гринкевича, то, за словами Козицького, деякі із них із 2012 року працювали у Львівській області. «Більшість з-понад 15 підрядів він отримав до мого приходу в стіни ЛОВА (ЛОДА), тобто до 2020 року. Співпрацю з компаніями Гринкевича розпочали ще у 2012 році. До цього часу щодо двох компаній Ігоря Гринкевича порушили два кримінальних провадження. В одному випадку були заактовані роботи, яких не зробили, в іншому – не в повному обсязі поставлене обладнання. 

Натомість за каденції Козицького із компаніями Гринкевича було підписано три угоди, попри невиконані роботи й кримінальні справи. Мовиться про школу-довгобуд у смт Гірник,  школу-довгобуд у селі Черниця, реконструкцію якої почали ще у 2008 році та будівництво центру безпеки громадян у селі Східниця.

«Наприкінці хотів би ще раз підкреслити – якщо Ігор Гринкевич та люди, з якими він співпрацював, винні, то за свою «діяльність» вони мають понести найсуворіше покарання, яке передбачене законом. Бо збагачення на війні – це мародерство. Окремо наголошую: я не подавав сина Ігоря Гринкевича – Романа Гринкевича – на нагородження відзнакою «Золоте серце», – сказав Козицький.

Голова Львівської ОВА пояснив стосунки з Гринкевичем, якого звинувачують у мародерстві ЗСУ фото 2

Зауважимо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. 

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Читайте також: Корупційний скандал довкола Гринкевичів: VIP-вагон, «Вечірній квартал» та коментар Морозюк
Теги: Львівщина скандал корупція

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