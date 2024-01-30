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У Львові автомобіль зіткнувся з потягом (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Львові автомобіль зіткнувся з потягом (фото)
Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху
фото: пресслужба поліції

Унаслідок аварія постраждали 65-річний водій та його 64-річний пасажир

У Львові автомобіль зіткнувся з потягом, травмовано двох людей. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

У Львові на нерегульованому залізничному переїзді автомобіль KIA Rio зіткнувся з потягом, внаслідок чого постраждали 65-річний водій та його 64-річний пасажир. Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 січня, близько 22.40, на вулиці Навроцького у Львові. За даними поліції, водій автомобіля КІА Rio, 65-річний львів'янин, зіткнувся з локомотивом, не надавши йому перевагу в русі на нерегульованому залізничному переїзді.

«Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 64-річний львів'янин, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані», – повідомили у поліції.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині легковик зіткнувся з вантажівкою, постраждала дитина.

Теги: Львівщина потяг ДТП аварія

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