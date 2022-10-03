У Києві попрощалися з театральним критиком Олегом Вергелісом (фото)
Публіциста не стало у віці 55 років
Сьогодні, 3 жовтня, у Києві пройшла прощальна церемонія з відомим журналістом, театральним і кінокритиком Олегом Вергелісом. Прощання відбулося в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка.
Вшанувати пам'ять автора прийшли родичі, друзі, актори і режисери.
Поховають Олега Вергеліса у селі Мала Сквирка Білоцерківського району, що на Київщині. Похорон розпочнеться о 12:00 у вівторок, 4 жовтня.
Олег Вергеліс – заслужений журналіст України, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки журналістів України. Протягом багатьох років очолював відділ культури тижневика «Дзеркало тижня».Дописував також для видань «Профіль», «Главком», «Український театр», «Українська культура», «Культура і життя», «Київські відомості» та інших ЗМІ.
Входив до складу експертів театральної премії «Київська пектораль». У липні 2010 року уведений до складу оновленого комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка.
У січні 2020 року Олег Вергеліс став керівником літературно-драматургічної частини Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Як повідомлялося, про смерть українського театрального критика, мистецького оглядача та Заслуженого журналіста України Олега Вергеліса стало відомо 30 вересня. Публіциста не стало у віці 55 років.
Раніше повідомлялося, що Олег Вергеліс потрапив до лікарні та потребував допомоги.
Матеріали Олега Вергеліса на «Главкомі» читайте тут, також читайте його колонку.
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