У Києві попрощалися з театральним критиком Олегом Вергелісом (фото)

Олег Вергеліс – заслужений журналіст України, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки журналістів України. Протягом багатьох років очолював відділ культури тижневика «Дзеркало тижня».Дописував також для видань «Профіль», «Главком», «Український театр», «Українська культура», «Культура і життя», «Київські відомості» та інших ЗМІ.

Входив до складу експертів театральної премії «Київська пектораль». У липні 2010 року уведений до складу оновленого комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У січні 2020 року Олег Вергеліс став керівником літературно-драматургічної частини Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.