Фільм «Будинок зі скалок» про дітей Донбасу увійшов у шорт-лист «Оскара»

Фільм спільного виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії розповідає про дітей зі складних родин

Українсько-дансько-шведсько-фінський фільм «Будинок зі скалок» (A House Made of Splinters) увійшов у шорт-лист на премію «Оскар» у номінації «Найкращий документальний фільм». Про це повідомив режисер і продюсер Азад Сафаров.

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«Наш фільм «Будинок зі скалок» (A House Made of Splinters) – серед 15 кандидатів на найкращий документальний фільм світу!» – написав Сафаров.

Фільм спільного виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії розповідає про дітей зі складних родин, які потрапили у притулок поруч з війною. Там вони проводять 9 місяців – і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.

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«Дуже радий за малих героїв фільму, які заслужили на це. За Колю, Єву, Сашу, і Аліну та всіх інших! Дуже щасливий за дорослих героїв – Маргариту Миколаївну і Ольгу Вікторівну, найкращих виховательок!» – написав Сафаров, який є другим режисером і лінійним продюсером стрічки.

Зауважимо, що 95-та церемонія вручення «Оскара» відбудеться 22 березня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стрічка «Клондайк» Марини Ер Горбач змагатиметься за премію Американської кіноакадемії «Оскар» від України.

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До слова, фільми «Клондайк» та «Будинок зі скалок» здобули нагороди на національному американському фестивалі кіно «Sundance». Українська режисерка Марина Ер Горбач здобула нагороду за кращу режисуру світового художнього кіно (драма за фільм «Клондайк», який створили за підтримки Держкіно та уперше презентували на фестивалі у категорії «Світове художнє кіно (драма)».