Гребенщиков повідомив про скасування у грудні концертів «Акваріуму» в Україні



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Борис Гребенщиков не приїде до України у цьому році Фото: НТВ

Через введення воєнного стану, концерти легендарного гурту переносяться на пізніший термін

Лідер російського рок-гурту «Акваріум» Борис Гребенщиков повідомив, що концерти гурту в Україні, які були заплановані на грудень, не відбудуться. «На жаль, з причин форс-мажору, наш тур по Україні зараз не може відбутися… Тому концерти не скасовуються, а переносяться на більш розумний час. Сподіваємося, що на червень», - написав співак на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 30 листопада президент Петро Порошенко заявив, що Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Винятком для в’їзду чоловіків з громадянством Росії може бути гуманітарна мета, наприклад, похорон. Ця заборона діятиме на час воєнного стану, до 26 грудня.

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Главкому» пояснив, що громадяни Росії можуть перетнути кордон з Україною, якщо пред’являть прикордонникам усі необхідні для цього документи, а також зможуть підтвердити гуманітарну мету візиту.