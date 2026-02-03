Кличко розпочав виборчу кампанію? Кияни, що потерпають від холоду, отримали агітки (фото)
Віталій Кличко відновив роздачу агітації на четвертому році війни, нагадуючи містянам про свої здобутки
У київському метрополітені зафіксували чергову хвилю розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів київського міського голови Віталія Кличка. Про появу газет із логотипом «Кличко – мер» повідомила журналістка Наталія Лебідь, інформує «Главком».
Журналістка припустила, що така активність на тлі нещодавнього великого, але малозмістовного інтерв’ю міського голови, який зазвичай відмовляється спілкуватися з журналістами, свідчить про старт неоголошеної передвиборчої кампанії.
Зазначимо, що нинішня активність у підземці не є чимось винятковим під час війни, користувачі соцмереж й раніше фіксували такі випадки самопіару столичного керманича, підкріплюючи свої дописи фотодоказами.
Зокрема, у березні 2024 року в столиці помітили випуск газети-агітки, яка стала об’єктом жартів через надмірну самопрезентацію мера. Лише в одному примірнику нарахували рекордну кількість зображень — одразу 21 світлину Віталія Кличка.
На чотирьох шпальтах видання, що за стилістикою нагадувало класичну передвичборчу пресу, Віталій Кличко та його брат Володимир позували в різних життєвих ситуаціях. Офіційні дані у вихідних відомостях підтверджували політичний характер розповсюдження: замовником друку значився Кличко В.В., а заявлений наклад становив 15 тисяч примірників
У серпні 2025 року у мережі X (Twitter) користувачі (зокрема «Спірін») знову публікували фото з метро. Тоді мешканці іронізували над змістом видання: «Це щоб ви не забули, що Кличко – мер. В газеті перемога і хазяйственость: дороги будуються, до зими готуються».
У лютому 2026 року зафіксовано новий спалах активності, в метро знову з'явилися агітатори з друкованою продукцією, що звітує про «успіхи» КМДА.
Варто зазначити, що поява газети відбулася на тлі низки корупційних скандалів та невдоволення киян станом міської інфраструктури. Зокрема, за 12 років каденції Віталія Кличка в столиці не відкрито жодної нової станції метро. Так само досі не реалізована обіцянка 2016 року прибрати з вулиць маршрутки, замінивши їх сучасним великогабаритним транспортом.
Наприкінці четвертого року повномасштабної війни стан укриттів у місті все ще залишається незадовільним, а якість прибирання снігу та бездіяльність комунальних служб щозими стають причиною гострих нарікань з боку містян.
«Главком» нещодавно писав, що за даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, близько 180 мешканців Києва щодня звертаються до травмпунктів. У відомстві зазначили, що приблизно 20% із них госпіталізують, зокрема через складні переломи або поєднані травми.
