Кличко розпочав виборчу кампанію? Кияни, що потерпають від холоду, отримали агітки (фото)

Віталій Кличко відновив роздачу агітації на четвертому році війни, нагадуючи містянам про свої здобутки

У київському метрополітені зафіксували чергову хвилю розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів київського міського голови Віталія Кличка. Про появу газет із логотипом «Кличко – мер» повідомила журналістка Наталія Лебідь, інформує «Главком».

Журналістка припустила, що така активність на тлі нещодавнього великого, але малозмістовного інтерв’ю міського голови, який зазвичай відмовляється спілкуватися з журналістами, свідчить про старт неоголошеної передвиборчої кампанії.

Зазначимо, що нинішня активність у підземці не є чимось винятковим під час війни, користувачі соцмереж й раніше фіксували такі випадки самопіару столичного керманича, підкріплюючи свої дописи фотодоказами.

Зокрема, у березні 2024 року в столиці помітили випуск газети-агітки, яка стала об’єктом жартів через надмірну самопрезентацію мера. Лише в одному примірнику нарахували рекордну кількість зображень — одразу 21 світлину Віталія Кличка.

На чотирьох шпальтах видання, що за стилістикою нагадувало класичну передвичборчу пресу, Віталій Кличко та його брат Володимир позували в різних життєвих ситуаціях. Офіційні дані у вихідних відомостях підтверджували політичний характер розповсюдження: замовником друку значився Кличко В.В., а заявлений наклад становив 15 тисяч примірників

У березні 2024 року у поштових скриньках киян опинилася безкоштовна газета від мера Віталя Кличка під назвою «Кличко мер» фото: kiev.informator.ua

У серпні 2025 року у мережі X (Twitter) користувачі (зокрема «Спірін») знову публікували фото з метро. Тоді мешканці іронізували над змістом видання: «Це щоб ви не забули, що Кличко – мер. В газеті перемога і хазяйственость: дороги будуються, до зими готуються».

Газета «Кличко – мер» у столичному метро, серпень 2025 року фото: Спірін, молодша медична сестра @don_spiridon/мережа Х

В агітці йщлося, зокрема, про те, як Київ готується до пятого опалювального року в умовах війни фото: Спірін, молодша медична сестра @don_spiridon/мережа Х

У лютому 2026 року зафіксовано новий спалах активності, в метро знову з'явилися агітатори з друкованою продукцією, що звітує про «успіхи» КМДА.

Газета із логотипом «Кличко – мер» у столичному метро, лютий 2026 року фото: Наталія Лебідь/Facebook

Варто зазначити, що поява газети відбулася на тлі низки корупційних скандалів та невдоволення киян станом міської інфраструктури. Зокрема, за 12 років каденції Віталія Кличка в столиці не відкрито жодної нової станції метро. Так само досі не реалізована обіцянка 2016 року прибрати з вулиць маршрутки, замінивши їх сучасним великогабаритним транспортом.

Якщо вірити обіцянкам мера, Київ вже давно мав забути, що таке маршрутка скриншот з сайту КМДА

Наприкінці четвертого року повномасштабної війни стан укриттів у місті все ще залишається незадовільним, а якість прибирання снігу та бездіяльність комунальних служб щозими стають причиною гострих нарікань з боку містян.

«Главком» нещодавно писав, що за даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, близько 180 мешканців Києва щодня звертаються до травмпунктів. У відомстві зазначили, що приблизно 20% із них госпіталізують, зокрема через складні переломи або поєднані травми.