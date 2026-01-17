Головна Країна Події в Україні
Суд аргументував застосування застави до Шуфрича

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Суд аргументував застосування застави до Шуфрича
Нестор Шуфрич у залі Шевченківського суду Києва
фото: suspilne.media

Шуфрич утримується в ізоляторі СБУ понад два роки, а судовий розгляд фактично не розпочатий

Київський апеляційний суд оприлюднив мотиви застосування до підозрюваного в держзраді нардепа Нестора Шуфрича альтернативного запобіжного заходу у виді застави в розмірі 33 млн 280 тисяч гривень – це стосується дружнього врегулювання справи у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Зазначається, що колегія суддів не погодилась із висновками суду першої інстанції, що лише безальтернативне тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого, попередить ризики ухилення від суду та впливу на свідків.

Шуфрич утримується в ізоляторі СБУ понад два роки, а судовий розгляд фактично не розпочатий.

Наразі прокурор не наводить нових ризиків і не повідомляє про збільшення ступеня наявних ризиків. І в такому разі безальтернативне тримання під вартою не може вважатися виправданим і таким, що відповідає практиці ЄСПЛ.

4 грудня 2025 року ЄСПЛ прийняв скаргу Шуфрича щодо надмірної тривалості тримання під вартою. Суд повідомив про можливість надати зауваження до скарги до 2 квітня 2026 року та звернув увагу на можливість розгляду справи по процедурі дружнього врегулювання.

Київський апеляційний суд вважає, що дружньому врегулюванню скарги Шуфрича може сприяти застосування до нього альтернативного запобіжного заходу в виді застави. Таке врегулювання може запобігати негативним наслідкам для України від задоволення ЄСПЛ скарги Шуфрича – виплати компенсації та підрив авторитету держави на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді.

За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – йшлося у повідомленні спецслужби.

Тоді ж під час обшуків у нардепа силовики знайшли колекції радянських нагород та кітелі збройних сил Росії.

У лютому 2024 року правоохоронці «нагородили» Шуфрича новою підозрою за фінансування Росгвардії у Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія заплатила воєнізованій охороні окупантів пів мільйона російських рублів. Гроші пішли за охорону недобудованого профілакторію площею понад 4,5 тис. кв. у селищі Сімеїз, який межує з дачею Медведчука.

Після цього підозру за аналогічними подіями у Криму одержав й експомічник Шуфрича В’ячеслав Черепня. Він близько року перебував у СІЗО, а потім у лютому 2025 року суд переглянув міру запобіжного заходу і призначив домашній арешт.

15 вересня 2023 року одіозний політик заїхав до слідчого ізолятора СБУ, де й залишається донині.

Теги: історія гроші арешт прокурор держава Нестор Шуфрич росіяни

