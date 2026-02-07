Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Був в оточенні та вважався зниклим безвісти: історія військового, який 271 день провів на позиції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Був в оточенні та вважався зниклим безвісти: історія військового, який 271 день провів на позиції
Перше, що зробив чоловік, коли вийшов з оточення – зателефонував рідним
фото: suspilne.media

Провізію в оточення постачали великими дронами, але через погоду та російських військових це не завжди вдавалось робити регулярно

Військовослужбовець із Буковини Станіслав Костишин провів 271 день на позиції в районі Торецька на Донеччині, перебуваючи в оточенні російських військ, без стабільного зв’язку та постачання. Вийти з йому вдалося лише через дев’ять місяців. Як інформує «Главком», про це боєць розповів у інтерв’ю «Суспільному».

За словами Станіслава Костишина, на завдання він їхав із розрахунком пробути на позиції не більше місяця. Група мала зайняти будинок і утримувати оборонну лінію. Спочатку оборону тримали дев’ять постів по три бійці, однак згодом російські військові почали знищувати їх один за одним.

Станіславу Костишину довелося виживати на позиції без зв'язку та провізії
Станіславу Костишину довелося виживати на позиції без зв'язку та провізії
фото: suspilne.media

«Ми самі не знали. Ми по рації чули, що там позиція була знищена і що робили з постами. Хтось пробував виходити й «спалився». По них наводили дрони», – розповідає військовий.

Згодом будинок, у якому перебував Станіслав із побратимами, згорів разом із речами. Група втратила зв’язок із командуванням і певний час навіть не знала, що перебуває в оточенні та що її вважають зниклою безвісти.

«Я потім багато знаходив наших хлопців – десь був череп, нога чи рука», – пригадує Костишин.

Наприкінці травня позицію почали закидати гранатами, і бійці були змушені тікати до іншого будинку. Після втрати візуального контакту з дрона Станіслава близько місяця вважали зниклим безвісти.

«У нас не було нічого: ні радіозвʼязку, ні автоматів, ні броні. Залишились з тим, у що були одягнені. Місяць виживали своїми силами», – каже він.

Згодом військові змогли відновити зв’язок із командуванням через інших бійців, яких випадково зустріли в тому ж оточенні. Провізію намагалися доставляти дронами, але через погоду та дії росіян це вдавалося не завжди. Через нестачу їжі та води боєць схуд, мав ознаки зневоднення й іноді втрачав свідомість.

Вихід з оточення тривав півтора місяця. Загалом Станіслав із побратимом подолали близько 16 кілометрів
Вихід з оточення тривав півтора місяця. Загалом Станіслав із побратимом подолали близько 16 кілометрів
фото: suspilne.media

«Пакетик «3 в 1» – це їжа на добу. Або пʼять грамів цукру – закинув у рот, слина зʼявилась і це як «цукерка». Тиждень без їжі і шість днів без води – це такий антирекорд наш», – розповідає Станіслав.

Їжу військові шукали в уцілілих будинках, знаходили закрутки, компоти та навіть прострочені продукти. Влітку їли фрукти з дерев.

«Старались зберігати «холодний розум». Зрозуміло, що важко було морально та фізично. Навколо гинуть люди, ти їм ніяк не можеш допомогти», – каже боєць.

Іноді російські військові перебували за 30-40 метрів від українських позицій. За словами Костишина, тиждень командування не могло дати наказ на відхід через погодні умови.

«Вони дві доби за нами спостерігали, але ми не виходили з підвалу. А потім дрон розбив вхід до підвалу, й ще через кілька хвилин по нас почали стріляти з автоматів», – згадує він.

Вихід з оточення тривав півтора місяця. Загалом Станіслав із побратимом подолали близько 16 кілометрів – від Торецька до Костянтинівки. Доводилося ховатися від дронів, інколи – лягати поруч із тілами загиблих.

Під час цього виходу військовий зустрів своє 30-річчя – 22 листопада. Побратим тоді знайшов рюкзак російського військового з їжею та напоями.

«Таке «святкування» запамʼяталось найбільше», – каже Костишин.

Після виходу з оточення першим ділом він зателефонував рідним і дізнався про смерть батька, який також був військовим.

«Потім зустріли хлопців своїх – радості повні штани. Нам дуже мало шансів давали, що ми вийдемо, але ми виявились живучими», – підсумував військовий.

Нагадаємо, механік-водій 241-ї бригади територіальної оборони на псевдо Грег, ризикуючи власним життям, врятував бойовий танк, який загорівся під час щільного ворожого обстрілу. Інцидент стався під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку фронту.

Раніше поранений військовий ЗСУ потрапив у полон росіян та переконав їх здатися. 

Читайте також:

Теги: історія наказ смерть військові втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медики назвали причиною смерті військовозобовязаного алкогольне отруєння
На Львівщині у ТЦК помер військовозобов'язаний через алкогольне отруєння: деталі
4 лютого, 08:27
Чи зможе Україна примусити Кремль до миру через втрати РФ? Аналіз CNN
Чи зможе Україна примусити Кремль до миру через втрати РФ? Аналіз CNN
4 лютого, 04:15
Командиру повідомлено про підозру: викрадення військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану
Розкрадання продуктів для військових на Київщині: підозру оголошено командиру частини
3 лютого, 14:01
РФ з початку війни втратила 11 596 танків
Втрати ворога станом на 22 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
22 сiчня, 07:05
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 557 танків
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
15 сiчня, 06:52
Замість роботи на фабриці, Річарда і ще трьох громадян Уганди привезли до військової частини і змусили підписати контракт
Біг без зброї і кричав про допомогу. ЗСУ взяли в полон найманця з Уганди
10 сiчня, 21:15
Вид на Київ з розбитого вікна столичного будинку
Встановлено особи усіх загиблих внаслідок нічної атаки на Київ: дані прокуратури
9 сiчня, 15:42
Один із постраждалих будинків у Києві
Удар по Києву. Кличко розповів про перші наслідки комбінованої ворожої атаки
9 сiчня, 05:10
Унаслідок операції США, під час якої був усунений від влади президент Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб
МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США
8 сiчня, 04:54

Події в Україні

Був в оточенні та вважався зниклим безвісти: історія військового, який 271 день провів на позиції
Був в оточенні та вважався зниклим безвісти: історія військового, який 271 день провів на позиції
На Київщині під час ліквідації наслідків удару РФ загинув молодий рятувальник
На Київщині під час ліквідації наслідків удару РФ загинув молодий рятувальник
У Чернівцях чоловік поранив військовослужбовця ТЦК, той застосував зброю
У Чернівцях чоловік поранив військовослужбовця ТЦК, той застосував зброю
РФ планує масштабний літній наступ в Україні: аналітики ISW назвали напрямки
РФ планує масштабний літній наступ в Україні: аналітики ISW назвали напрямки
Додому повернувся батько п’яти дітей, який двічі потрапляв у російський полон
Додому повернувся батько п’яти дітей, який двічі потрапляв у російський полон
Зеленський повідомив про небезпечну атаку росіян на АЕС
Зеленський повідомив про небезпечну атаку росіян на АЕС

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua