Російські вчителі скаржаться на підручники з історії від помічника Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російські вчителі скаржаться на підручники з історії від помічника Путіна
У підручниках планують завершувати матеріал описом зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі у 2025 році
фото: росЗМІ

 У Росії пообіцяли знову «оновити» підручники вже у 2026 році

Російські вчителі надіслали рекордну кількість скарг і зауважень на нові підручники з історії, підготовлені під керівництвом Володимира Мединського – помічника Путіна та одного з головних ідеологів «правильної» кремлівської версії історії. Про це повідомляє The Moscow Times, пише «Главком».

Зазначається, що обсяг критики з боку практикуючих учителів став безпрецедентним. Видання вказує, що один учитель надіслав по 25-30 сторінок зауважень на кожен підручник всесвітньої історії для 5-9 класів.

Педагоги вказують не лише на фактологічні помилки, а й на проблемні методичні підходи та спосіб подачі подій.

На тлі скандалу у Росії пообіцяли знову «оновити» підручники вже у 2026 році. Для 5-9 класів це буде друге видання за два роки, а для 10-11 класів – уже третє за три роки.

У Російському військово-історичному товаристві заявили, що до нових версій додадуть розділи про Олімпіаду в Сочі, ЧС-2018 та пандемію COVID-19. Водночас там прямо зазначили, що «основний акцент» буде зроблено на «причинах СВО».

Також у підручниках планують завершувати матеріал описом зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі у 2025 році.

Хто такий Мединський і чому його підручники – це проблема

Володимир Мединський – колишній міністр культури РФ, нині помічник Путіна та один з головних архітекторів державної історичної пропаганди. Також Мединський очолював російську делегацію на переговорах у Туреччині. Західні та українські медіа неодноразово писали, що саме під його редакцією у школах РФ з’явилися підручники, які:

  • виправдовують агресію проти України;
  • називають вторгнення «вимушеним»;
  • зображують Україну як «ультранаціоналістичну державу»;
  • переписують радянські та сучасні злочини Кремля.

Мединський також став відомий завдяки скандальній заяві про те, що росіяни нібито мають «одну зайву хромосому», що, за його словами, нібито пояснює «особливу стійкість» російського народу.

Цю псевдонаукову тезу широко висміювали західні медіа та науковці, адже з медичної точки зору «зайва хромосома» асоціюється з важкими генетичними захворюваннями.

До слова, на переговорах в Стамбулі Володимир Мединський приписав Отто фон Бісмарку та Наполеону цитати, яких вони не говорили.

