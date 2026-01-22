Головна Київ Новини
search button user button menu button

Урок української літератури з Пушкіним: у ліцеї спалахнув скандал між учнем та педагогом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Урок української літератури з Пушкіним: у ліцеї спалахнув скандал між учнем та педагогом
Київський природничо-науковий ліцей № 145 опинився у центрв скандалу через використання творчості Пушкіна
фото з відкритих джерел

Ліцеїсти вивчали твір Пушкіна на уроці української літератури в рамках теми, що в підручнику називається «Українці та кримські татари»

У столичному природничо-науковому ліцеї №145 стався конфлікт між вчителькою та учнем. Восьмикласника обурило завдання на уроці української літератури. Хлопець заявив, що під час дистанційного уроку вчителька запропонувала учням проаналізувати твір російського поета Олександра Пушкіна «Бахчисарайський фонтан». Про це школяр Бо Книшевич повідомив у Facebook, інформує «Главком».

Чому стався конфлікт

Учень ліцею вказав, що твір Пушкіна «Бахчисарайський фонтан» учні розбирали на уроці української літератури з учителькою Бондаренко Людмилою Петрівною в рамках теми, що в підручнику називається «Українці та кримські татари».

«Пушкін на уроках української літератури в природничо-науковому ліцеї №145. Для мене як для учня 8-В класу цього ліцею, на мою думку, одного з найкращих навчальних закладів України, це було не те що неочікувано – я собі не міг уявити, що Пушкін потрапить на урок української літератури», – написав хлопець.

Ліцеїст розповів, що вчителька почала блок про Пушкіна з короткої розповіді про поета. На цьому моменті, за словами хлопця, він підняв руку, щоб зауважити, що Пушкін – це імперець, який не має стосунку до української літератури.

Учень зазначив, що через поточну ситуацію з енергетикою урок проходив дистанційно. За його словами, педагогиня акцентувала увагу на творах Пушкіна, написаних французькою мовою.

«Коли мені дали слово, я сказав, що Пушкін – імперець і що я вважаю недоречним розглядати його на уроці української літератури. У відповідь я почув, що цей його твір показує кримськотатарську культуру та увіковічує її, а кримськотатарська культура – це невід’ємна частина української культури», – розповів ліцеїст.

Хлопець повідомив, що він достроково покинув урок, розуміючи, що після цього сперечатись із вчителькою немає сенсу. «Після уроку вчителька в рамках домашнього завдання задала написати зміст і план твору. Фото завдання прикріпив до посту. Сподіваюсь на розголос. Ганьба, бо саме через цей імперіалізм зараз школи не працюють, а українці сидять без світла та тепла», написав ліцеїст і оприлюднив текст домашнього завдання.

У Київському природничо-науковому ліцеї №145 учні отримали завдання зв твором Пушкіна «Бахчисарайський фонтан»
У Київському природничо-науковому ліцеї №145 учні отримали завдання зв твором Пушкіна «Бахчисарайський фонтан»
фото: Бо Книшевич/Facebook
Допис Бо Книшевича
Допис Бо Книшевича
скриншот допису

Що каже вчителька

Вчителька ліцею Людмила Бондаренко у коментарях під дописом свого учня написала, що під час уроку було використано матеріали підручника та творчість І. Франка та А. Кримського, рекомендовані Міністерством освіти. Бондаренка зауважила, що фонтан зберіг палац від знищення радянською владою, бо його уславили багато митців. За словами вчительки, під час уроку вона з учнями порівнювала громадянську позицію Шевченка і Пушкіна, який знищив останній розділ роману, у якому Онєгін мав стати декабристом, бо розумів наслідки для себе, а Шевченко був справжнім патріотом і громадянином. Також, за словами педагогині, під час уроку згадували про Визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького, це було здійснено для порівняння, як бачили українці своїх героїв та як цей період зображений у кримськотатарській літературі.

Вчителька пояснила, оскільки на уроці було опрацювано легенду і вона покладена в основу твору, то учні отримали завдання скласти план до перекладу, головним чином, щоб учні учились аналізувати, виділяти головне у змісті, а найперше мати власну думку.

«Мені прикро, що Ви оперуєте одним фактом. Я витратила 26 років, щоб учити дітей своєї рідної мови, учити думати, аналізувати, порівнювати, завжди мати власну думку. Мої найближчі родичі сестра, чоловік сестри, колишній чоловік на війні від її початку, чоловік сестри переніс після поранення 28 операцій. Для мене й моєї родини ця країна рідна, люблю її всім серцем», – додала Людмила Бондаренко.

Допис Людмили Бондаренко
Допис Людмили Бондаренко
скриншот

Як реагують на Пушкіна у ліцеї українці

Користувачі мережі активно обговорюють ситуацію, яка склалася у ліцеї  і аогоджуються, що Пушкіна не мало бути на уроці української літератури. 

«Пушкіна не мало бути на уроці української літератури. Крапка», – написала Олена Дєєва-Наюк. 

«Соромно за вчителя, який або відірваний від реалій, або навмисно займається диверсійною діяльністю, адже російська культура – це також зброя, націлена проти нас. Дякую свідомому учню за позицію та оприлюднення!», – написала Оксана Семенюк.

«Абсолютно не доречно! В українській літературі є набагато кращі нариси про Бахчисарай, написані саме українськими класиками. Соромно», – відреагувала Тетяна Семенова.

«Мій досвід (наразі вже друга моя дитина вчиться у цьому ліцеї) переконливо демонструє, що поза усіляким сумнівом, пані Людмила Бондаренко – високопрофесійна, емпатична, людяна вчителька, що вміє прищепити любов до української мови, літератури. Мені шкода, що досі у програмі залишається слід рос авторів», – написала викладачка Київського національного лінгвістичного університету Світлана Романова.

«У програмі їх немає. Але погоджуюсь щодо професійності та емпатії», – відповів Бо Канішевич Світлані Романовій. 

«Слава Богу, що ми дожили до часу, коли діти мислять глибше за підручники», – написав Виховний Старт Блісп.

«Цікаво чому така широка і цікава тема кримських татар з рештою зійшлася у вас на одному фонтані і Пушкіні, як головному оспівувачеві цього фонтану. Ви ж формуєте у дітей сталу асоціацію – кримські татари, фонтан, Пушкін. Фіксуєте право Пушкіна жити в Криму замість киримли. Навіщо?», – написала Наталія Гусиніна і навела перелік кримськотатарських письменників, більшість з яких були репресовані радянською владою.

Що відомо про Київський природничо-науковий ліцей № 145

Київський природничо-науковий ліцей №145 (КПНЛ №145) – це один із найпрестижніших та найвідоміших навчальних закладів України, який має репутацію «кузні інтелектуальної еліти». В 1962 році рішенням Київського державного університету імені Тараса Шевченка і Київської міської ради народних депутатів була відкрита спеціалізована фізико-математична школа для киян з метою задоволення потреби у навчанні обдарованих дітей та спрямування їх до подальшого навчання: у першу чергу до університету Шевченка, потім до Київського політехнічного інституту, а також до інших університетів та інститутів технічної спрямованості.

Ліцей стабільно входить у ТОП-5 найкращих шкіл України та Києва за результатами ЗНО/НМТ. Понад 1800 його випускників захистили кандидатські дисертації, а понад 170 – докторські.

Відомі випускники ліцею:

  • Ар'єв Володимир – народний депутат України (VI-IX скликання), віце-президент ПАРЄ (2015, 2018);
  • Булкін Кирило – актор, керівник театру, журналіст;
    Вязовська Марина – математик, професор, нагороджена медаллю Філдса (2022);
  • Гурієв Сергій Маратович – економіст, головний економіст ЄБРР, декан Лондонської Школи Бізнесу.
  • Кантер Леонід – продюсер, кінорежисер, тележурналіст, письменник;
  • Клімкін Павло – міністр закордонних справ України (2014–2019);
  • Коболєв Андрій – голова правління АТ "НАК «Нафтогаз України»;
  • Костерін Сергій - академік Національної Академії Наук України, професор, доктор наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат премій імені академіка О. Палладіна та академіка П. Костюка Національної Академії Наук України, премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Почесна Грамота Верховної Ради України "За особливі заслуги перед Українським народом". Підготував 7 докторів та 15 кандидатів наук у галузі біохімії та біофізики.
  • Кучеренко Олексій – народний депутат України (III, V, VI, IX скликання), міністр з питань ЖКГ України (2007–2010);
  • Милованов Тимофій – колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
  • Миронцов Микита – доктор фізико-математичних наук;
  • Цукрук Володимир – доктор хімічних наук, професор Georgia Institute of Technology;
  • Шарапов Сергій – доктор фізико-математичних наук, український фізик, завідувач лабораторії Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України.

Раніше «Главком» розповідав, що при столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень. Наразі у школі навчається понад 60 дітей – це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.

Згодом Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь». Це сталося після того, як журналісти з'ясували, що при монастирі в Києві функціонує підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками і навчають російської мови.

Читайте також:

Теги: Київ школа кримські татари українці культура скандал дитина конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Винник знову заспівав російською
Олег Винник знову заспівав російською та обурив українців своєю заявою
23 грудня, 2025, 18:04
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
25 грудня, 2025, 03:54
Гудь підтверджує слова колеги, що польсько-український діалог більше нагадує історичну війну
Волинська трагедія. Український професор пояснив, чого не помічають польські історики
31 грудня, 2025, 12:31
Момент влучання БпЛА у київську багатоповерхівку 9 січня 2026 року
«Шахед» атакував багатоповерхівку на столичних Позняках: зʼявилося відео з моментом влучання
9 сiчня, 19:22
Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, йому загрожує до восьми років увʼязнення
Поранення ножем підприємця у Києві: поліція розкрила мотиви нападу
24 грудня, 2025, 08:28
З Новим 2026 роком
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
1 сiчня, 01:11
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла
9 сiчня, 07:35
Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі
Аварійні відключення світла 14 січня 2026 року введено у низці областей
14 сiчня, 10:59
290,3 тисячі громадян виїхали та не повернулись в Україну у 2025 році
Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році
Сьогодні, 09:12

Новини

У Telegram з’явилися фейкові посилання на графіки відключень води у Києві
У Telegram з’явилися фейкові посилання на графіки відключень води у Києві
«До міста Київ» чи «до міста Києва»? Мовознавиця пояснила, як узгоджувати топоніми зі словом
«До міста Київ» чи «до міста Києва»? Мовознавиця пояснила, як узгоджувати топоніми зі словом
Нічна пожежа на Діловій: з вогню врятовано дитину та трьох дорослих, є госпіталізовані
Нічна пожежа на Діловій: з вогню врятовано дитину та трьох дорослих, є госпіталізовані
У Києві повітряна тривога тривала 39 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 39 хвилин
Урок української літератури з Пушкіним: у ліцеї спалахнув скандал між учнем та педагогом
Урок української літератури з Пушкіним: у ліцеї спалахнув скандал між учнем та педагогом
У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо
У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua