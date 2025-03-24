Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала бізнесменів, які профінансували встановлення пам'ятника на його могилі

На могилі Ігоря Білозіра на Личаківському цвинтарі встановлено пам’ятник із білого італійського мармуру

24 березня 2025 року виповнилося б 70 років від дня народження видатного українського композитора Ігоря Білозіра. Його творчість залишила глибокий слід у музичній культурі України, а пам’ять про митця вшановано на Личаківському цвинтарі у Львові, де встановлено пам’ятник із білого італійського мармуру. Перша дружина композитора Оксана Білозір розповіла, що встановлення пам’ятника стало можливим завдяки фінансовій підтримці власників мережі «Епіцентр» Олександра та Галини Герег. Вони надали кошти на придбання мармуру, а син Ігоря, Андрій, особисто обрав камінь на кар’єрах в Італії. Скульптори Андрій та Володимир Сухорські створили пам’ятник у вигляді ангела, який символізує українську душу та відображає тематику пісень Білозіра про родину, батьківщину та духовність. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «Ігор Білозір – 70. Історія легендарного музиканта, якого запрошували до Голівуду і вбили посеред Львова».

«Власники «Епіцентру» Олександр і Галина Гереги запросили Андрія і сказали: «Андрію, ось собі гроші, лети в Італію, на кар'єри, де є білий мармур, вибери камінь для пам'ятника батьку, а ми його доставимо і все оплатимо». Андрій так і вчинив. Цей камінь приїхав до Львова, і брати Сухоцькі витесали з нього ангела. Тобто пам’ятник зроблений із цілісного каменю», – зазначила Оксана Білозір.

Пам’ятник, за словами першої дружини композитора, має містичні особливості. На профілі ангела з правого боку проявився рельєфний портрет Ігоря, а після дощу з очей ангела довго капають сльози. Ці деталі додають пам’ятнику особливого символізму та привертають увагу відвідувачів.

Місце для поховання композитора було обрано його сестрою Русланою, яка відчула особливу енергетику на цій ділянці. Міська рада без вагань виділила це місце, враховуючи значення постаті Білозіра для української культури.

Ігор Білозір, народжений 24 березня 1955 року, був лідером вокально-інструментального ансамблю «Ватра» та Народним артистом України. Його життя трагічно обірвалося у 2000 році після нападу в центрі Львова, спричиненого виконанням українських пісень. Ця подія стала символом боротьби за українську культуру та ідентичність.

На похорон композитора прийшли понад сто тисяч львів’ян, а його творчість і досі надихає нові покоління музикантів. Пам’ятник на його могилі став не лише місцем вшанування, а й символом незламності української душі.

Нагадаємо, до 70-річчя видатного українського композитора Ігоря Білозіра відома вокальна формація «Піккардійська Терція» вирішила вшанувати пам’ять, записавши та презентувавши одну з його найвідоміших композицій – пісню «Батьківське жито». Для формації це не перший досвід роботи з творчістю Ігоря Білозіра: «Весільний марш» (у народі знаний як «Чарочка вина») вже давно займає особливе місце в репертуарі гурту, не залишаючи жодного концерту без свого звучання. До цього додалися іще дві пісні – «Квіти у росі» та «Батьківське жито».