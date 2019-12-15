Юрій Макаров очолив комітет Шевченківської премії



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Головний редактор ТБ Суспільного мовника Юрій Макаров Фото Inforeactor

Про це повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія

Головний редактор телебачення Суспільного мовника Юрій Макаров став головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

«Головний редактор ТБ Суспільного мовника Юрій Макаров став головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Мають же бути в житті й добрі новини», – написав Зураб Аласанія.

Юрій Макаров – журналіст, телеведучий, документаліст, письменник. Лауреат премії Телевізійної академії України «Золота Ера» в номінації «Найкраща культурно-історична програма», багаторазовий номінант та двічі лауреат національної премії «Телетріумф» (2006, 2007), лауреат ІІ премії PROMAX/BDA (разом з О. Захаровою та О. Роднянським) за найкраще промо телеканалу (Сан-Франціско, 1999). Номінант премії «Книга року BBC» за 2013 р. з романом «За чверть десята». У 1999-му Юрій Макаров обраний дійсним членом Телевізійної академії України. Заслужений журналіст України.