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    Культура

    Юрій Макаров очолив комітет Шевченківської премії

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    <p>Головний редактор ТБ Суспільного мовника Юрій Макаров</p> - Юрій Макаров очолив комітет Шевченківської премії

    Головний редактор ТБ Суспільного мовника Юрій Макаров

    Фото Inforeactor

    Про це повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія

    Головний редактор телебачення Суспільного мовника Юрій Макаров став головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

    Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

    «Головний редактор ТБ Суспільного мовника Юрій Макаров став головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Мають же бути в житті й добрі новини», – написав Зураб Аласанія.

    Юрій Макаров – журналіст, телеведучий, документаліст, письменник. Лауреат премії Телевізійної академії України «Золота Ера» в номінації «Найкраща культурно-історична програма», багаторазовий номінант та двічі лауреат національної премії «Телетріумф» (2006, 2007), лауреат ІІ премії PROMAX/BDA (разом з О. Захаровою та О. Роднянським) за найкраще промо телеканалу (Сан-Франціско, 1999). Номінант премії «Книга року BBC» за 2013 р. з романом «За чверть десята». У 1999-му Юрій Макаров обраний дійсним членом Телевізійної академії України. Заслужений журналіст України.
    телебачення Шевченківська премія письменник журналіст Зураб Аласанія
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