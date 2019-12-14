Російський журналіст розповів про «дитячі підколки» Кремля на адресу Зеленського



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На російському телеканалі ТНТ не знали, що в серіалі «Слуга народу» «знущаються над Путіним, а в Росії це неприпустимо»

Тролінг з боку російської влади – це форма психологічного тиску, - Кашин

Російський журналіст Олег Кашин вважає, що трансляція серіалу «Слуга народу» на російському телебаченні – це форма психологічного тиску на українського президента Володимира Зеленського.

Таку думку Кашин висловив в інтерв’ю «Главкому».

Журналіст переконаний, що і нібито помилково взята фотографія Зеленського з серіалу «Слуга народу», яку розмістили на сайті президента Росії - теж демонстрація ставлення Кремля до президента України.

«Мовляв, ми до тебе ставимося несерйозно, ти – комік, клоун. Тому, значить, май на увазі, щоб ти не робив, як би не поводився, ми дивитимемося на тебе згори. У цьому сенсі набір елементів тролінгу з боку російської влади має місце, вона це вміє робити. Сподіваюся, що Зеленський достатньо доросла і сильна людина, щоби не реагувати на такі дитячі підколки», - зауважив російський журналіст.

Водночас, на думку Кашина, на російському телеканалі ТНТ не знали, що в серіалі «Слуга народу» «знущаються над Путіним, а в Росії це неприпустимо», тому фільм швидко зняли з ефіру.

Російський журналіст також звернув увагу на «медійний тролінг, коли говорили, що Путін на своєму Aurus приїхав, а Зеленський незрозуміло на чому».

На думку Кашина, так сталося, бо «мабуть у Зеленського немає другого вантажного літака, який би возив його лімузин», тому він приїхав на зустріч на офіційному автомобілі Єлисейського палацу.

«Тут людина, образ якої пов’язаний з велосипедом, може собі дозволити кататися на автомобілі сторони, яка приймає, тому чіплятися за протокол у цьому випадку нема смислу», - вважає Кашин.

До слова, в МЗС РФ вважають, що на саміті в Парижі «Москва вирішила свої задачі краще інших».

Напередодні представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.

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