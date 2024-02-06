Глава Мінфіну Німеччини визнав, що країна біднішає

Глава мінфіну ФРН Лінднер: Відсутність економічного зростання в Німеччині робить країну біднішою

Німеччина стає все біднішою через відсутність можливості забезпечити економічне зростання, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на заході Bloomberg у Франкфурті. За словами глави відомства, уряду час зробити висновки.

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«Ми більше не конкурентоспроможні. Ми стаємо біднішими, бо у нас немає економічного зростання. Ми відстаємо. Для мене немислимо, щоб уряд не зробив жодних висновків із цього аналізу», – констатував Лінднер.

«Кожному зрозуміло, що всі соціальні проекти, які ми маємо в Німеччині, включаючи статус-кво соціального забезпечення, що наші екологічні проекти та необхідність витрачати більше на нашу зовнішню безпеку можуть бути реалізовані лише за умови більшого економічного процвітання, а не інакше».

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Рецепти Лінднера щодо вирішення проблем Німеччини включають більшу гнучкість ринку праці та менше бюрократії. Зокрема він заявив, що країні потрібно шукати «соціальну ринкову економіку». «Наразі ми маємо історично високий рівень витрат на дотримання бюрократичних проектів у Німеччині», – сказав він.

Раніше, 2 лютого, депутати Бундестагу ухвалили в другому та відразу в третьому читанні державний бюджет на 2024 рік. «За» віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів. Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

До слова, у Німеччині через українців різко зросла кількість безпритульних, зокрема це пов'язано із великою кількістю біженців у країні. Про це йдеться у відповіді влади на запит одного з депутатів Ландтага (парламенту – «Главком») землі Баден-Вюртемберг, пише видання Bild.

Зазначається, що кількість безпритульних у цій землі зросла у два з половиною рази – до 77 тисяч. У земельному уряді відповіли, що різке зростання пов'язане «зі статистичними причинами» та з урахуванням біженців з України. Близько третини з них (24295) – неповнолітні. Різке зростання пов'язане зі статистичними причинами та врахуванням біженців з України, відповіли у земельному уряді на запит партії «Альтернатива для Німеччини».