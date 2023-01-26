Книга про подорожі Україною очолила топ продажів на Amazon

Проєкт був створений ще у 2019 році, але англомовна версія з’явилася лише десять днів тому

Англомовна версія книжки “Ukraїner. Країна зсередини” (Inside Ukraine. A Portrait of a Country and its People), яка вийшла 16 січня у британському видавництві Batsford, очолила топ продажів на Amazon у категорії Hot New Releases in History of Ukraine. Про це повідомляє пресслужба Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

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“Ukraїner. Країна зсередини” — це книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року. Вона охопила всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. Ініціатором проєкту виступив український письменник, журналіст та громадський діяч Богдан Логвиненко. Українська версія книжки вийшла у “Видавництві Старого Лева” чотири роки тому.

Британське видавництво високо оцінило роботу наших співвітчизників. “Це переконливий візуальний портрет справжньої України, з любов’ю створений українцями за роки до нинішньої війни. Вона відображає справжнє розмаїття цієї величезної країни, другої за величиною в Європі, від мальовничих лісових сіл до великих міських житлових проєктів, приголомшливих гірських пейзажів і лиманів до промислових кар’єрів і середньовічних фортець. Вона знайомить з людьми України та їхніми історіями з великою кількістю різних людей, включаючи традиційних колядників, виробників дикого меду, гончарів і залізничників, художників, вівчарів і майстрів віників”, — зазначають на сайті Batsford.

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Видання містить понад 350 фотографій, а також QR-коди, які ведуть на лонгріди на вебсайті Ukraïner.