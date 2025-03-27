Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською
Українці порадили їхати до РФ з таким репертуаром
Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного зазнав нещадної критики після того, як виклав анонс вистави «Золоте теля». У анонсі йдеться, що вистава йде «російською мовою з українськими субтитрами». Про це повідомляє «Главком».
У коментарях українці обурюються таким підходом – причому вказують, що сам вибір твору для вистави є антиукраїнським, адже радянські письменники Ільф і Петров висловлювалися щодо України відверто зневажливо.
Дописувачі радять з таким репертуаром «їхати на гастролі до московії».
Також користувачі соцмереж звернули увагу, що у театрі музкомедії є й інша вистава за твором тих самих авторів, Ільфа і Петрова. «Дванадцять стільців» теж йде російською.
Так само російською заявлена вистава «Скрипаль на даху» за мотивами творів Шолом-Алейхема.
Раніше «Главком» писав про мовний скандал за участі акторки Лариси Кадочнікової. На врученні премії кінематографістів вона відмовилася промовляти зі сцени українською мовою – мовляв, грає українською «лише в театрі».
Також стало відомо, що скандал з російською мовою втрапив викладач Івано-Франківського національного медичного університету. Освітянин провів лекцію російською та викликав обурення студентів.
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