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Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською
Під час війни з РФ в Одесі показують вистави за творами радянських письменників, ще й російскою мовою
фото: Facebook

Українці порадили їхати до РФ з таким репертуаром

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного зазнав нещадної критики після того, як виклав анонс вистави «Золоте теля». У анонсі йдеться, що вистава йде «російською мовою з українськими субтитрами». Про це повідомляє «Главком»

Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською фото 1
фото: Facebook

У коментарях українці обурюються таким підходом – причому вказують, що сам вибір твору для вистави є антиукраїнським, адже радянські письменники Ільф і Петров висловлювалися щодо України відверто зневажливо. 

Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською фото 2
Скриншот/Facebook

Дописувачі радять з таким репертуаром «їхати на гастролі до московії». 

Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською фото 3
Скриншот/Facebook
Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською фото 4
Скриншот/Facebook
Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською фото 5
Скриншот/Facebook

Також користувачі соцмереж звернули увагу, що у театрі музкомедії є й інша вистава за твором тих самих авторів, Ільфа і Петрова. «Дванадцять стільців» теж йде російською. 

Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською фото 6
фото: Facebook

Так само російською заявлена вистава «Скрипаль на даху» за мотивами творів Шолом-Алейхема. 

Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською фото 7
фото: Facebook

Раніше «Главком» писав про мовний скандал за участі акторки Лариси Кадочнікової. На врученні премії кінематографістів вона відмовилася промовляти зі сцени українською мовою – мовляв, грає українською «лише в театрі».

Також стало відомо, що скандал з російською мовою втрапив викладач Івано-Франківського національного медичного університету. Освітянин провів лекцію російською та викликав обурення студентів.

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Теги: театр Одеса

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