Одеський театр втрапив у скандал через вистави російською

Під час війни з РФ в Одесі показують вистави за творами радянських письменників, ще й російскою мовою

Українці порадили їхати до РФ з таким репертуаром

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного зазнав нещадної критики після того, як виклав анонс вистави «Золоте теля». У анонсі йдеться, що вистава йде «російською мовою з українськими субтитрами». Про це повідомляє «Главком».

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У коментарях українці обурюються таким підходом – причому вказують, що сам вибір твору для вистави є антиукраїнським, адже радянські письменники Ільф і Петров висловлювалися щодо України відверто зневажливо.

Дописувачі радять з таким репертуаром «їхати на гастролі до московії».

Також користувачі соцмереж звернули увагу, що у театрі музкомедії є й інша вистава за твором тих самих авторів, Ільфа і Петрова. «Дванадцять стільців» теж йде російською.

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Так само російською заявлена вистава «Скрипаль на даху» за мотивами творів Шолом-Алейхема.

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Раніше «Главком» писав про мовний скандал за участі акторки Лариси Кадочнікової. На врученні премії кінематографістів вона відмовилася промовляти зі сцени українською мовою – мовляв, грає українською «лише в театрі».

Також стало відомо, що скандал з російською мовою втрапив викладач Івано-Франківського національного медичного університету. Освітянин провів лекцію російською та викликав обурення студентів.