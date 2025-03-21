«Макбет» на сцені театру Франка: що вразило ексміністра культури

Олександр Ткаченко: «Макбет» в постановці Івана Уривського в київському театрі ім. Франка – нова сторінка для українського театру

Ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко побував у Національному театрі імені Івана Франка на виставі «Макбет». Він назвав її «новою сторінкою для українського театру». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ткаченка у Facebook.

«Макбет» в постановці Івана Уривського в київському театрі ім. Франка – нова сторінка для українського театру. Мінімалізм декорацій з екранами, які майже оживають на телекранах, органічно поєднуються з грою акторів, які створюють мереживо іншої реальності одного з найкращих творів Шекспіра», – йдеться у дописі.

Вистава «Макбет» вразила глядачів фото: glavcom.ua

Ткаченко зазначив, що український театр переживає новий потужний підйом: «Український театр, які останні роки та особливо під час повномасштабної війни переживає новий потужний підйом пропонує українському глядачу сучасні та потужні мистецькі відкриття. Надихає».

«Макбет» (англ. Macbeth) – одна з найвідоміших трагедій англійського письменника Вільяма Шекспіра. Написана 1623 року п'єса, віддалено заснована на історії реального шотландського короля Макбета, часто витлумачується як архетипова історія про небезпеку надмірного жадання влади і зради друзів. Підбурений віщуванням трьох відьом, які напророкували йому королівський трон, Макбет потрапляє у пастку своїх амбіцій, вбиває короля Дункана, зраджує найближчих друзів і зрештою втрачає розум. Це – трагедія про владу та зраду понад чотири століття не сходить зі світових театральних сцен, до того ж часто екранізується.

Нагадаємо, що «Главком» побував на першому прем’єрному показі вистави «Макбет». Постановка потенційно заряджена на успіх однієї з попередніх робіт режисера Івана Уривського – «Конотопської відьми».

Роль Макбета дісталася Акмалу Гурєзову та Олександру Рудинському, який 16 лютого отримував нагороду за короткометражний фільм «Камінь, папір, ножиці» на церемонії кінопремії BAFTA у Лондоні. Обидва актори надзвичайно фактурні і впізнавані.

Роль Банко виконують Віталій Ажнов/Іван Шараш, Дункана – Арсеній Тимошенко/Дмитро Чернов, Леді Макбет – Тетяна Міхіна/Мальвіна Хачатрян, Макдуф – Ренат Сєттаров/Роман Ясіновський, Малколм – Павло Шпегун/Леонід Шеревера.