«Макбет» на сцені театру Франка: що вразило ексміністра культури
Олександр Ткаченко: «Макбет» в постановці Івана Уривського в київському театрі ім. Франка – нова сторінка для українського театру
Ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко побував у Національному театрі імені Івана Франка на виставі «Макбет». Він назвав її «новою сторінкою для українського театру». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ткаченка у Facebook.
«Макбет» в постановці Івана Уривського в київському театрі ім. Франка – нова сторінка для українського театру. Мінімалізм декорацій з екранами, які майже оживають на телекранах, органічно поєднуються з грою акторів, які створюють мереживо іншої реальності одного з найкращих творів Шекспіра», – йдеться у дописі.
Ткаченко зазначив, що український театр переживає новий потужний підйом: «Український театр, які останні роки та особливо під час повномасштабної війни переживає новий потужний підйом пропонує українському глядачу сучасні та потужні мистецькі відкриття. Надихає».
Нагадаємо, що «Главком» побував на першому прем’єрному показі вистави «Макбет». Постановка потенційно заряджена на успіх однієї з попередніх робіт режисера Івана Уривського – «Конотопської відьми».
Роль Макбета дісталася Акмалу Гурєзову та Олександру Рудинському, який 16 лютого отримував нагороду за короткометражний фільм «Камінь, папір, ножиці» на церемонії кінопремії BAFTA у Лондоні. Обидва актори надзвичайно фактурні і впізнавані.
Роль Банко виконують Віталій Ажнов/Іван Шараш, Дункана – Арсеній Тимошенко/Дмитро Чернов, Леді Макбет – Тетяна Міхіна/Мальвіна Хачатрян, Макдуф – Ренат Сєттаров/Роман Ясіновський, Малколм – Павло Шпегун/Леонід Шеревера.
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