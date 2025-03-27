«Може, я грубий, але не монстр»: у Франції триває суд над Депардьє

Депардьє загрожує до п'яти років позбавлення волі та штраф у 75 тис. євро

У Франції триває судовий процес проти актора Жерара Депардьє, якого звинувачують у сексуальних домаганнях на знімальному майданчику фільму «Зелені ставні» 2021 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Дві жінки – помічниця режисера та художниця-декоратор – стверджують, що актор без їхньої згоди торкався інтимних частин тіла. Депардьє загрожує до п'яти років позбавлення волі та штраф у 75 тис. євро.

На третьому дні слухань 75-річний актор виступив із промовою, яка викликала широкий резонанс. «Іноді я розважаюсь на зйомках, роздаючи невеликі ляпаси по п*пах. Може, я грубий, але не монстр. У мене є дружина та діти. Я людина старої школи», – заявив актор.

Також Депардьє додав, що не пам’ятає жінок, які подали на нього до суду. За словами актора, дізнавшись, що одна з них більше не хоче з'являтися у його гримерці, він попросив «надіслати йому чоловіка».

Адвокат актора Жеремі Асус також не соромився у висловлюваннях. Коли в залі почулися обурені репліки, він назвав деяких присутніх істеричками, чим викликав нову хвилю невдоволення.

«Я розумію, що можу здаватися огидним. Але я проти насильства та грубості. Просто я зі старого світу. А зараз треба бути обережним, адже нас слухає новий», – завершив свій виступ Депардьє.

Тепер суд вислухає бік звинувачення. Помічницю режисера, відому під ім'ям Сара, викликали для свідчень – її історія може стати ключовою в цій справі.

Нагадаємо, відомого актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях стосовно двох жінок під час зйомок фільму «Зелені ставні» (Les Volets Verts) у 2021 році. У лютому 2024 року декоратор і помічник режисера звинуватили Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах. За словами очевидців, Депардьє цілував жінок на знімальному майданчику і хапав їх за груди, а також взагалі поводився безладно, але тільки з тими жінками, які були в його підпорядкуванні.

28 жовтня 2024 року французький актор Жерар Депардьє не з'явився в суді через стан здоров'я. Паризький суд відклав розгляд справи до березня 2025 року.