Соня Кошкіна, Нищук. Президент затвердив новий склад комітету Шевченківської премії
Шевченківська премія – найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва
Президент Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №586/2026.
Склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка:
- Нищук Євген Миколайович – актор, голова комітету (за згодою);
- Балбек Вячеслав Олексійович – архітектор, дизайнер (за згодою);
- Василенко Ксенія Микитівна (Соня Кошкіна) – журналістка, телеведуча (за згодою);
- Вієру Ольга Пилипівна – проєктна менеджерка, директорка Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» (за згодою);
- Дончик Андрій Віталійович – кіно- і телережисер, генеральний директор Державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» (за згодою);
- Загайкевич Алла Леонідівна – композиторка, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
- Зотов Віктор Олександрович – архітектор (за згодою);
- Криволап Анатолій Дмитрович – художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
- Любка Андрій Степанович – поет, есеїст, перекладач (за згодою);
- Малолєтка Євген Костянтинович – фотохудожник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
- Мудрак-Ковалів Олеся Вікторівна (Леся Мудрак) – письменниця, перекладачка (за згодою);
- Півненко Богдана Іванівна – скрипалька, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
- Санін Олександр Геннадійович – кінорежисер, актор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
- Семків Ростислав Андрійович – літературознавець, письменник, перекладач (за згодою);
- Тримбач Сергій Васильович – кінознавець, кіносценарист, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
- Чистяк Дмитро Олександрович – письменник, літературознавець (за згодою);
- Шевченко Євген Ігорьович – мистецтвознавець, голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України (за згодою);
- Шерман Ганна Ігорівна – театрознавиця, журналістка (за згодою);
- Якимчук Любов Василівна – письменниця, кіносценаристка (за згодою).
Також до Національної премії України імені Тараса Шевченка додали нову номінацію – «Архітектурне мистецтво». Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Раніше отримати премію за архітектурні твори можна було лише в межах категорій «Візуальні мистецтва» або «Дизайн». Відтепер «Архітектурне мистецтво» є окремою та повноцінною номінацією Шевченківської премії.
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