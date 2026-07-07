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Соня Кошкіна, Нищук. Президент затвердив новий склад комітету Шевченківської премії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Соня Кошкіна, Нищук. Президент затвердив новий склад комітету Шевченківської премії
Зеленський підписав указ №586/2026
фото: Офіс президента

Шевченківська премія – найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва

Президент Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №586/2026.

Склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка:

  1. Нищук Євген Миколайович – актор, голова комітету (за згодою);
  2. Балбек Вячеслав Олексійович – архітектор, дизайнер (за згодою);
  3. Василенко Ксенія Микитівна (Соня Кошкіна) – журналістка, телеведуча (за згодою);
  4. Вієру Ольга Пилипівна – проєктна менеджерка, директорка Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» (за згодою);
  5. Дончик Андрій Віталійович – кіно- і телережисер, генеральний директор Державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» (за згодою);
  6. Загайкевич Алла Леонідівна – композиторка, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
  7. Зотов Віктор Олександрович – архітектор (за згодою);
  8. Криволап Анатолій Дмитрович – художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
  9. Любка Андрій Степанович – поет, есеїст, перекладач (за згодою);
  10. Малолєтка Євген Костянтинович – фотохудожник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
  11. Мудрак-Ковалів Олеся Вікторівна (Леся Мудрак) – письменниця, перекладачка (за згодою);
  12. Півненко Богдана Іванівна – скрипалька, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
  13. Санін Олександр Геннадійович – кінорежисер, актор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
  14. Семків Ростислав Андрійович – літературознавець, письменник, перекладач (за згодою);
  15. Тримбач Сергій Васильович – кінознавець, кіносценарист, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
  16. Чистяк Дмитро Олександрович – письменник, літературознавець (за згодою);
  17. Шевченко Євген Ігорьович – мистецтвознавець, голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України (за згодою);
  18. Шерман Ганна Ігорівна – театрознавиця, журналістка (за згодою);
  19. Якимчук Любов Василівна – письменниця, кіносценаристка (за згодою).
Шевченківська премія – державна нагорода, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року. Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.

Також до Національної премії України імені Тараса Шевченка додали нову номінацію – «Архітектурне мистецтво». Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Раніше отримати премію за архітектурні твори можна було лише в межах категорій «Візуальні мистецтва» або «Дизайн». Відтепер «Архітектурне мистецтво» є окремою та повноцінною номінацією Шевченківської премії.

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Теги: Володимир Зеленський Шевченківська премія

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