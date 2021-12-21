У центрі Харкова пройшов караоке-вечір, присвячений улюбленому гурту Путіна

Пісні «батяні комбата» Расторгуєва звучать у харківському ресторані на караоке-батлах

У понеділок, 20 грудня, ресторан Panorama, що у центрі Харкова, влаштував караоке вечір улюбленого гурту Путіна «Любе». Відповідну афішу оприлюднили користувачі соцмереж.

У Харкові відвідувачам ресторану пропонували співати пісень «Любе»

Як видно на сайті ресторану, який представлено лише російською та англійською мовами, щопонеділка та щовівторка у закладі влаштовуються караоке-батли між «столиками». Треба лише співати пісні, які ресторан пропонує як ті, що «стосуються тематиці батла».

Зазначимо, що гурт «Любе» є улюбленим музичним колективом президента РФ Володимира Путіна. Вони часто навідуються розважати бойовиків на окупований Донбас. Зокрема у травні артисти навідувалися до окупантів на «день ДНР».

Улюблений співак Путіна полюбляє виступати й в окупованому Криму.

Як відомо, в 2002 році російський президент Володимир Путін назвав лідера групи «Любе» Расторгуєва своїм улюбленим виконавцем.

Нагадаємо ще, у 2017 році музиканта було доставлено до лікарні з підозрою на серцевий напад. Расторгуєву стало зле перед виступом в Тулі.

А ось ще на початку 2017 року улюбленець Путіна, «батяня комбат» Расторгуєв перебрався жити в Німеччину.