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    У центрі Харкова пройшов караоке-вечір, присвячений улюбленому гурту Путіна

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    Микола Расторгуєв і група&nbsp;&laquo;Любе&raquo; любить розважати окупантів та бойовиків&nbsp; - У центрі Харкова пройшов караоке-вечір, присвячений улюбленому гурту Путіна
    Микола Расторгуєв і група «Любе» любить розважати окупантів та бойовиків 
    фото з відкритих джерел

    Пісні «батяні комбата» Расторгуєва звучать у харківському ресторані на караоке-батлах

    У понеділок, 20 грудня, ресторан Panorama, що у центрі Харкова, влаштував караоке вечір улюбленого гурту Путіна «Любе». Відповідну афішу оприлюднили користувачі соцмереж.

    У Харкові відвідувачам ресторану пропонували співати пісень «Любе»
    У Харкові відвідувачам ресторану пропонували співати пісень «Любе»

    Як видно на сайті ресторану, який представлено лише російською та англійською мовами, щопонеділка та щовівторка у закладі влаштовуються караоке-батли між «столиками». Треба лише співати пісні, які ресторан пропонує як ті, що «стосуються тематиці батла».

    Зазначимо, що гурт «Любе» є улюбленим музичним колективом президента РФ Володимира Путіна. Вони часто навідуються розважати бойовиків на окупований Донбас. Зокрема у травні артисти навідувалися до окупантів на «день ДНР».

    Улюблений співак Путіна полюбляє виступати й в окупованому Криму.

    Як відомо, в 2002 році російський президент Володимир Путін назвав лідера групи «Любе» Расторгуєва своїм улюбленим виконавцем.

    Нагадаємо ще, у 2017 році музиканта було доставлено до лікарні з підозрою на серцевий напад. Расторгуєву стало зле перед виступом в Тулі.

    А ось ще на початку 2017 року улюбленець Путіна, «батяня комбат» Расторгуєв перебрався жити в Німеччину.

    Теги: Харків Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ДНР пропаганда Путін ресторан співак
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    У центрі Харкова пройшов караоке-вечір, присвячений улюбленому гурту Путіна