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    Названо українські фільми, які потрапили до фіналу нацвідбору «Оскара»

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    24-го вересня відбудеться засідання Оскарівського комітету України з відбору стрічки-кандидата на премію&nbsp;&laquo;Оскар&raquo; - Названо українські фільми, які потрапили до фіналу нацвідбору «Оскара»
    24-го вересня відбудеться засідання Оскарівського комітету України з відбору стрічки-кандидата на премію «Оскар»
    Фото з відкритих джерел

    Фільм, який висунуть на «Оскар» від України, назвуть 24 вересня

    Український оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору на висунення на премію «Оскар» у номінації «Міжнародний повнометражний фільм». Про це повідомило Держагентство України з питань кіно.

    Цього року в національному відборі участь братимуть 5 фільмів.

    Усі вони створені за державної підтримки.

    Комітет дібрав такі п'ять фільмів:

    • «Відблиск», реж. Валентин Васянович (Україна)

    Це фільм про критично небезпечну трансформацію дорослої людини та прискорене дорослішання дитини під тиском війни. Головний герой фільму – цивільний хірург із Дніпра, який іде добровольцем на фронт і потрапляє в полон. Після звільнення на нього чекає мирне життя, проте пережите переслідує його. Спілкування з колишньою дружиною та 12-річною донькою, котра також травмована через смерть близької людини на війні, дає йому надію на зцілення.

    • Stop-Zemlia / стоп-земля, реж. Катерина Горностай (Україна)

    16-річна Маша вчиться в звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів вийти з зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся спитати – ніколи не знатимеш, чи це взаємно.

    • Rhino / Носоріг, реж. Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина)

    Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х років в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

    • Погані дороги / Bad Roads, реж. Наталка Ворожбит (Україна)

    Події стрічки, що складається з чотирьох новел, відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті та порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.

    • Чому я живий, реж. Віллен Новак (Україна, Грузія)

    Маріуполь. Довоєнне життя в невеличкому українському місті, на березі Азовського моря, з добрим сімейним побутом, сварливими сусідами, самодіяльною оперою, з доносами в «енкаведе« і танцмайданчиком у міському саду, з гонінням за віросповідання і, певна річ, з любов’ю.

    Номінанта від України комітет обере на засіданні 24 вересня.

    До слова, відомий мовознавець та директор кіноклубу Колумбійського університету Юрій Шевчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому українські фільми «туго» конкурують із найсильнішими картинами у світі.

    Теги: кіно Олег Сенцов фільм Оскар
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    Названо українські фільми, які потрапили до фіналу нацвідбору «Оскара»