На виробництво фільмів в Україні цього року виділено 505 млн гривень

480 млн грн підуть на виробництво повнометражних фільмів

На 2018 рік з державного бюджету України на виробництво українських фільмів виділено 505 млн 720 тисяч гривень. Про це на брифінгу повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко. «На сьогоднішній день державним бюджетом України передбачено фінансування за програмою державної підтримки у кількості 505 млн 720 тисяч гривень, з них



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480 млн грн підуть на виробництво повнометражних фільмів

На 2018 рік з державного бюджету України на виробництво українських фільмів виділено 505 млн 720 тисяч гривень. Про це на брифінгу повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

«На сьогоднішній день державним бюджетом України передбачено фінансування за програмою державної підтримки у кількості 505 млн 720 тисяч гривень, з них 480 млн — на виробництво повнометражних фільмів», — повідомив Іллєнко.

Також він зазначив, що є ще одна бюджетна програма на виробництво патріотичних фільмів, на яку виділено 500 млн гривень. Розпорядником цих коштів є Міністерство культури України.

Нагадаємо, почесну статуетку «Золота Дзиґа» за внесок у розвиток українського кіно 20 квітня під час урочистої церемонії вручення нагород отримає режисер, сценарист, педагог Вячеслав Криштофович. Лауреата у цій номінації визначають члени Національної спілки кінематографістів України.

Окрім премії за внесок у розвиток кіно, «Золота Дзиґа» вручатиметься ще в 17 номінаціях. Заявки на участь приймалися до 15-го січня. До довгого списку увійшло 59 кіноробіт. Наразі члени Української кіноакадемії голосують за фільми, які складуть короткий список претендентів на «Золоту Дзиґу».