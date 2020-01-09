Нацрада влаштує телеканалу «Прямий» позапланову перевірку через висловлювання про Зеленського
До Нацради поскаржився глядач, якого обурили слова ведучого телеканалу «Прямий» Сергія Пояркова
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу «Прямий».
Як зазначила на засіданні Нацради перший заступник голови Ольга Герасим'юк, до них надійшло звернення з наріканням на дії і слова ведучого телеканалу «Прямий» Сергія Пояркова, який, на думку заявника, «посягає на честь і гідність президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку».
«Моніторинг зафіксував цю трансляцію і певні висловлювання», - сказала Герасим'юк.
Як зазначив член Нацради Сергій Костинський, питання є доволі політичним, оскільки стосується особи президента України.
Водночас Герасим'юк зазначила, що ринку час подати сигнал про неприпустимість таких речей.
Вона додала, що йдеться не про окремий сюжет, а про цілу передачу, в якій брали участь і гості, які також підтримували цю риторику.
«Ведучий точно не має права подавати такий приклад в інформаційному просторі», - сказала Герасим'юк.
Після обговорення питання члени Нацради проголосували - п'ять голосів «за», двоє утримались - таким чином схваливши рішення про позапланову виїзну перевірку телеканалу «Прямий».
Джерело: Укрінформ