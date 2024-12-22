Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

«Поромник». Особлива прем'єра у театрі імені Лесі Українки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Вистава, яку почали готувати чотири роки тому, дійшла до глядача лише тепер

Прем'єра «Поромника». Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

П’єса Джеза Баттерворта.

Коротко. Безперечно найкраще, що бачив досі у нинішньому сезоні.

Трагічна сімейна сага. Притча про страшне й невідворотне. Бродвейський хіт.

4 години справжнього театру, який не втомлює, театру, який чомусь в якийсь момент в Україні вийшов з моди.

Два антракти, з яких повертаються.

Два десятки акторів, кожен на своєму місці.

Дві тривоги, які не розганяють публіку.

11 фото
На весь екран

Для тих, хто проглянув галерею фото з прем'єри зауважую:  немовля і гуска живі:)

А тепер про те, чому ця прем'єра особлива. І мова тут не про декорації, величезний акторський склад, драматизм п'єси, епофеоз чи катарсис. Мова про перші спроби справжнього, здорового театрального бізнесу у державному театрі.

Театр Лесі Українки використав у цій постановці принцип контрактної системи. Поки що це стосувалося лише одного актора – Станіслава Боклана. Для нетеатральної публіки він – зірка «Слуги народу» і «Папіка». Боклана запросили під конкретний проєкт за конкретний гонорар. Цифри для українських реалій і воєнного часу солідні. Їх «Главком» оприлюднив кілька тижнів тому у матеріалі Найдорожчий актор країни. Скільки коштує Стас Боклан.

«Поромник». Особлива прем'єра у театрі імені Лесі Українки фото 1

У тому, що театри запрошують в окремі проєкти суперзірок зі сторони, немає нічого дивного чи поганого. Це – крута фішка, вона підвищує внутрішню конкуренцію серед членів трупи та притягує нових глядачів. По суті, саме так має діяти та багатостраждальна контрактна система. Нею не перше десятиліття лякають усі трупи усіх державних театрів, але вона ніяк до них не дійде.
 
Варто додати, що Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки, у числі інших восьми провідних театрів країни, входить до управління Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Він отримує пряме фінансування з держбюджету. У 2023 році на підтримку національних театрів лише за програмою «Фінансова підтримка національних театрів» держава виділила понад 1,3 млрд грн. З них театру імені Лесі Українки перепало 141,6 млн грн. Це, наприклад, аж у 2,3 раза менше ніж Національній опері...

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: культура театр артист Станіслав Боклан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Театр імені Лесі Українки і актор Станіслав Боклан уклали угоду
Найдорожчий актор країни. Скільки коштує Стас Боклан Культурний фронт
13 грудня, 13:00
Таїсія Повалій тепер старанно співає про «Росію-матушку», проте жоден політичний діяч РФ її не привітав із 60-річчям
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій Анатомія зради
14 грудня, 18:45
США та Японія розробляють спільний військовий план на випадок надзвичайної ситуації на Тайвані
Японія та США готуються до війни у ​​Тайванській протоці – Kyodo
25 листопада, 10:28
Українську традицію і мистецтво оздоблення яєць визнано культурним надбанням людства
Українську писанку визнано культурним надбанням людства (фото)
4 грудня, 00:56
Прем’єра вистави планується наприкінці зими 2025 року
Театр Франка анонсував нову гучну постановку
19 грудня, 21:18
До шортлисту не потрапив фільм Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада», який український оскарівський комітет висунув претендентом від України в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм»
Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлистів премії «Оскар-2025»
18 грудня, 10:44
Дональд Трамп із президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським у Парижі
Як події в Європі можуть вплинути на Україну: аналіз The New York Times
19 грудня, 10:19
Закритий показ «Конотопської відьми» за $1 млн придбав бізнесмен Максим Кріппа (на фото другий)
Три унікальні лоти зібрали $1,5 млн для ЗСУ: деталі аукціону, на якому продавали «Конотопську відьму»
19 грудня, 10:41
Кирило Тимошенко назвав польську мову дратівливою
Скандальному українському співаку на 10 років заборонили в’їзд до Євросоюзу
Вчора, 16:59

Микола Підвезяний

«Поромник». Особлива прем'єра у театрі імені Лесі Українки
«Поромник». Особлива прем'єра у театрі імені Лесі Українки
Про тисячу Зеленського з іншого ракурсу
Про тисячу Зеленського з іншого ракурсу
Немобілізований у 18. Історія Героя України Андрія Сергієнка
Немобілізований у 18. Історія Героя України Андрія Сергієнка
«Главкому» – 15. Про людей, які роблять спільну справу
«Главкому» – 15. Про людей, які роблять спільну справу
Окупанти з указкою. Хто «перепрошиває» українських дітей
Окупанти з указкою. Хто «перепрошиває» українських дітей
Генерал, який грає в шахи з головнокомандувачем Сирським
Генерал, який грає в шахи з головнокомандувачем Сирським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 грудня 2024
45K
У Польщі введено штраф за «тепловий паразитизм»: що слід знати українцям
42K
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото
33K
Бій Усик – Ф'юрі: гонорари боксерів
33K
«Пішов у СЗЧ» на цілий рік. Суд ухвалив покарання жителю Буковини

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua