Новий сезон онлайн-кінотеатру docuspace.org стартував стрічкою білоруського режисера



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Режисера Максима Шведа затримали у Мінську в ніч на 11 серпня під час зйомок протестів

Усі онлайн-трансляції можна буде переглянути мовою оригіналу на фестивальному Youtube-канал

Стартував новий сезон онлайн-кінотеатру docuspace.org стрічкою білоруського режисера Максима Шведа «Чисте мистецтво». До кінця серпня фільм буде доступний для перегляду в онлайн-кінотеатрі не лише в Україні, але й в усьому світі.

Глядачі можуть отримати безкоштовний перегляд за поширення сторінки на Facebook. До поширення фільму на Facebook організатори додали коротку довідку, закликаючи глядачів та глядачок поширювати інформацію про події у Білорусі та підтримати жертв репресій через акцію BY_Help.

Герой фільму «Чисте мистецтво», художник-абстракціоніст Захар Кудін створює свої полотна просто неба в міському просторі. Він надихається різнобарвними прямокутниками, якими працівники та працівниці ЖЕКу замальовують будь-які написи на фасадах будівель Мінська. Заінтриговані перехожі, намагаючись інтерпретувати творчість Захара, висловлюють свою думку не тільки про мистецтво. Спостерігаючи за народженням артфеномена, фільм з іронією і любов'ю показує сучасну Білорусь.

Разом з цим показом та супровідними онлайн-дискусіями ми прагнемо актуалізувати проблему порушення прав людини в білоруському суспільстві. А також поміркувати про взаємопроникність політики та мистецтва, (само)цензуру як структурну проблему, так і її вираження у повсякденних розмовах містян. Індустрійна подія DOCU/ПРО буде присвячена особливостям монтажу та роботи над стрічкою.

14 серпня, 19:00

Відтінки протесту

Що відбувається з правами людини у Білорусі? Як цензура тисне на мистецтво? Як білоруська дійсність впливає на сусідні країни? І як складається життя митців у Білорусі, які не мовчать і протестують за допомогою мистецтва?

Спікер(к)и:

Олександра Матвійчук , голова правління ГО «Центр громадянських свобод» . Україна .

Міхаіл Ґулін , художник , перформер , куратор . Білорусь .

Модератор : Андрій Куликов , журналіст .

21 серпня / 19:00

Tête-à-tête: Максим Швед & Максим Карпицький

Про політичне (у) кіно, про мистецтво як спосіб виходити за межі встановлених структур, про феномен ЖЕК-арту, про вулиці і свободи поговорять режисер фільму Максим Швед і кінокритик Максим Карпицький.

26 серпня / 19:00

DOCU/PRO talk. Максим Швед & Пйотр Бодак

Як знімати кіно в країні, де не існує кіноіндустрії? Як знайти гроші за кордоном? Як працювати з матеріалом, знятим іноземною мовою? Режисер та режисер монтажу фільму поділяться своїм досвідом роботи.

Усі онлайн-трансляції можна буде переглянути мовою оригіналу на фестивальному Youtube-каналі, а з синхронним перекладом на українську – на docuspace.org та Facebook-сторінці Docudays UA.

Нагадаємо

,

наразі відомо

,

що

Максима Шведа затримали у Мінську

в ніч на

11

серпня під час зйомок протестів

.

Наразі він перебуває у в’язниці Жодіно

.