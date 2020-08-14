Новий сезон онлайн-кінотеатру docuspace.org стартував стрічкою білоруського режисера
Усі онлайн-трансляції можна буде переглянути мовою оригіналу на фестивальному Youtube-канал
Стартував новий сезон онлайн-кінотеатру docuspace.org стрічкою білоруського режисера Максима Шведа «Чисте мистецтво». До кінця серпня фільм буде доступний для перегляду в онлайн-кінотеатрі не лише в Україні, але й в усьому світі.
Глядачі можуть отримати безкоштовний перегляд за поширення сторінки на Facebook. До поширення фільму на Facebook організатори додали коротку довідку, закликаючи глядачів та глядачок поширювати інформацію про події у Білорусі та підтримати жертв репресій через акцію BY_Help.
Герой фільму «Чисте мистецтво», художник-абстракціоніст Захар Кудін створює свої полотна просто неба в міському просторі. Він надихається різнобарвними прямокутниками, якими працівники та працівниці ЖЕКу замальовують будь-які написи на фасадах будівель Мінська. Заінтриговані перехожі, намагаючись інтерпретувати творчість Захара, висловлюють свою думку не тільки про мистецтво. Спостерігаючи за народженням артфеномена, фільм з іронією і любов'ю показує сучасну Білорусь.
Разом з цим показом та супровідними онлайн-дискусіями ми прагнемо актуалізувати проблему порушення прав людини в білоруському суспільстві. А також поміркувати про взаємопроникність політики та мистецтва, (само)цензуру як структурну проблему, так і її вираження у повсякденних розмовах містян. Індустрійна подія DOCU/ПРО буде присвячена особливостям монтажу та роботи над стрічкою.
14 серпня, 19:00
Відтінки протесту
Що відбувається з правами людини у Білорусі? Як цензура тисне на мистецтво? Як білоруська дійсність впливає на сусідні країни? І як складається життя митців у Білорусі, які не мовчать і протестують за допомогою мистецтва?
Спікер(к)и:
- Олександра Матвійчук, голова правління ГО «Центр громадянських свобод». Україна.
- Міхаіл Ґулін, художник, перформер, куратор. Білорусь.
- Модератор: Андрій Куликов, журналіст.
21 серпня / 19:00
Tête-à-tête: Максим Швед & Максим Карпицький
Про політичне (у) кіно, про мистецтво як спосіб виходити за межі встановлених структур, про феномен ЖЕК-арту, про вулиці і свободи поговорять режисер фільму Максим Швед і кінокритик Максим Карпицький.
26 серпня / 19:00
DOCU/PRO talk. Максим Швед & Пйотр Бодак
Як знімати кіно в країні, де не існує кіноіндустрії? Як знайти гроші за кордоном? Як працювати з матеріалом, знятим іноземною мовою? Режисер та режисер монтажу фільму поділяться своїм досвідом роботи.
Усі онлайн-трансляції можна буде переглянути мовою оригіналу на фестивальному Youtube-каналі, а з синхронним перекладом на українську – на docuspace.org та Facebook-сторінці Docudays UA.Нагадаємо, наразі відомо,що Максима Шведа затримали у Мінську в ніч на 11 серпня під час зйомок протестів. Наразі він перебуває у в’язниці Жодіно.