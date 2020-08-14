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    У світі

    Білоруські силовики відпустили трьох поляків, затриманих під час протестів

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    Перші 15 годин польляків утримували у приміщенні, схожому на спортзал, з близько 300 інших людей - Білоруські силовики відпустили трьох поляків, затриманих під час протестів
    Перші 15 годин польляків утримували у приміщенні, схожому на спортзал, з близько 300 інших людей

    Затримані студенти розповіли, що міліція їх били під час і після арешту

    Трьох громадян Польщі, затриманих у Білорусі через участь у протестах, відпустили. Про це пізно ввечері у четвер, 13 серпня, повідомив заступник глави МЗС Польщі Марчин Пшидач у Twitter.

    «Троє затриманих у Білорусі польських громадян звільнені. Дякую нашим дипломатам і консулам за їхню роботу», - написав він.

    Зазначається, що студенти Вітольд Добровольський та Каспер Сєніцький, яких затримали у Мінську 9 серпня, змогли вийти на волю у четвер.

    За словами Добровольського, їх затримали невдовзі після виходу з ресторану, вони встигли відійти на кілька десятків метрів від закладу.

    «Хлопців під час затримання та опісля разом з рештою били кийками. Перші 15 годин їх утримували у якомусь приміщенні, схожому на спортзал, з близько 300 інших людей, потім перевезли до відділку у місті Жодино, де вони і залишалися наступні дні. Там їх вже не били і почали давати воду та їжу, але в кімнаті на шістьох людей знаходилися 24 затриманих», - повідомив Добровольський.

    Він зазначив, що суду над ними не було, схоже, через відсутність перекладача з польської і їх відпустили через 72 години після арешту, ще один затриманий, ім’я якого не вказують, поки не давав коментарів.

    Нагадаємо, під час протестів  у Білорусі затримали також щонайменше чотирьох громадян України.

    Вночі 14 серпня з жодінського СІЗО і мінського ізолятора почали випускати затриманих у Мінську протягом 9-12 серпня.

    Затримані після звільнення розповіли про побиття, знущання, відмову в медичній допомозі, холод і голод.

    Білорусь студенти протест Twitter звільнення
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