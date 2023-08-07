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Росія знайшла «легальний» спосіб як вивозити пам'ятки культури з Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія знайшла «легальний» спосіб як вивозити пам'ятки культури з Криму
Росіяни продовжують проводити несанкційовані розкопки у Криму
фото з відкритих джерел

Російські загарбники вивозять речі з Криму під приводом виставок та реставрації

Росіяни продовжують вивозити археологічні пам'ятки з музеїв окупованого Криму. Здебільшого це роблять під виглядом організації виставок чи реставрацій, які проводитимуть на території РФ. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко.

«Росіяни продовжують проводити несанкційовані розкопки у Криму і зараз звідти вивозять речі. Це проводиться під приводом виставок, реставрації. Ніяких дій, які можуть бути направлені на захист пам'яток, я там не бачу. На території Херсонесу взагалі проходить фестиваль опери і балету. В Криму все далеко невесело з пам'ятками», – розповіла науковиця.

Також вона додала, що частину речей із фондів музею, що при Кам'яній могилі, яка зараз під окупацією поблизу Мелітополя, вивезли у Крим, начебто на виставку. А саму пам'ятку зробили філіалом Херсонесу Таврійського.

«Кам'яна могила розташована у зоні, яку Україна деокуповуватиме, тому вона під загрозою. Втім, оскільки це природні нагромадження каміння, то воно може само себе захистити. Але звичайно це треба консервувати, я не чула, щоб росіяни якось захищали пам'ятку від прильотів артилерії. А це було б бажано зробити», – додала Кравченко.

Чи зможе Україна повернути втрачені історичні пам'ятки залежить від того, яка буде перемога, як буде підписаний мирний договір чи капітуляція Росії після війни.

«З історичного досвіду маємо капітуляцію фашистської Німеччини, але там все було просто. Вони повертали все, що повивозили. За результатами цього були написані конвенції, на які ми зараз спираємось. Гаазька конвенція про захист культурних цінностей в разі збройного конфлікту, і конвенція ЮНЕСКО, і конвенція про переміщення культурних цінностей – це все результати Другої світової. Є ще один – II протокол Гаазької конвенції, створений за результатами війн у 80-90-х на Близькому сході», – пояснила археолог.

Також вона зазначила, що важливим фактором зараз є повернення виставки «Скіфського золота» з Амстердама. Нагадаємо, що ці пам'ятки були за кордоном на момент анексії Криму й Росія вимагала повернути їх на півострів. Втім лише влітку 2023 року Амстердамський суд постановив, що фонд виставки повернуть у Київ.

«Коли будемо подавати в суд, якщо Росія не схоче повертати ці речі в Крим, можна буде посилатися на досвід Амстердамського суду. Тому наші юристи мають дуже гарно попрацювати, щоб дати прогноз, як ми це можемо використовувати надалі», – зазначила Кравченко.

При цьому вона зазначила, що Україні потрібні нові документи від ЮНЕСКО щодо переміщення пам'яток під час війни. Оскільки діючі конвенції зараз не зовсім ефективні.

Нагадаємо, українські військові здійснюють удари по критичних російських об'єктах наземних комунікацій, зокрема по мостах, що з'єднують окупований Крим з материковою Росією. Ці дії є частиною кампанії ЗСУ по перехопленню, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних.

До слова, російська окупаційна влада Криму використовує бази відпочинку на півострові для реабілітації та лікування військових армії РФ.

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Теги: Крим росіяни музей

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