Росіяни за наказом Путіна зводять амфітеатр у заповіднику «Херсонес Таврійський» у Криму (фото)
«Херсонес Таврійський» включений до світової спадщини ЮНЕСКО
Неподалік тимчасово окупованого Севастополя на території стародавнього міста-держави Херсонес Таврійський, включеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО, росіяни зводять нову будівлю в псевдоісторичному стилі. Про це повідомила Спілка археологів України.
Роботи здійснюють підлеглі військово-будівельного комплексу міноборони Росії (ВБК). Проєктом займається Патріарша рада з культури російської православної церкви за дорученням президента Росії Володимира Путіна.
На території заповідника створюють так званий «історико-археологічний парк», що призведе до руйнування культурного та археологічного ландшафту.
«Зовнішній вигляд усіх будівель відповідатиме загальній імперській концепції: псевдовізантійська стилістика в «новому» прочитанні, з використанням «сучасних» технологій і матеріалів», – пояснили в спілці.
Херсонеське городище є єдиним в Північному Причорномор'ї цілісно збереженим зразком античного міста, яке існувало з V століття до н.е. до XIV століття н.е. Тут збереглися залишки міського планування вулиць, житлових, господарських та культурних споруд.
У червні 2013 року «Херсонес Таврійський» і його сільськогосподарську округу включили до світової спадщини ЮНЕСКО.
Як відомо, Росія розграбувала музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у Криму. Загарбники могли вивезти золоті вироби часів Візантійської імперії. Окрім цього, окупанти поцупили також інші артефакти, серед них – стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів.
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