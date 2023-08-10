Росіяни за наказом Путіна зводять амфітеатр у заповіднику «Херсонес Таврійський» у Криму (фото)

Херсонеське городище є єдиним в Північному Причорномор'ї цілісно збереженим зразком античного міста, яке існувало з V століття до н.е. до XIV століття н.е. Тут збереглися залишки міського планування вулиць, житлових, господарських та культурних споруд.

У червні 2013 року «Херсонес Таврійський» і його сільськогосподарську округу включили до світової спадщини ЮНЕСКО.