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Росіяни за наказом Путіна зводять амфітеатр у заповіднику «Херсонес Таврійський» у Криму (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни за наказом Путіна зводять амфітеатр у заповіднику «Херсонес Таврійський» у Криму (фото)
Будівельники країни-агресорки спотворюють пам'ятку світової спадщини в Криму
фото: Спілка археологів України / Facebook

«Херсонес Таврійський» включений до світової спадщини ЮНЕСКО

Неподалік тимчасово окупованого Севастополя на території стародавнього міста-держави Херсонес Таврійський, включеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО, росіяни зводять нову будівлю в псевдоісторичному стилі. Про це повідомила Спілка археологів України.

Роботи здійснюють підлеглі військово-будівельного комплексу міноборони Росії (ВБК). Проєктом займається Патріарша рада з культури російської православної церкви за дорученням президента Росії Володимира Путіна.

Вигляд усіх будівель відповідатиме псевдовізантійській стилістиці
Вигляд усіх будівель відповідатиме псевдовізантійській стилістиці
фото: Спілка археологів України / Facebook

На території заповідника створюють так званий «історико-археологічний парк», що призведе до руйнування культурного та археологічного ландшафту. 

Будівельні роботи проводяться за дорученням Путіна
Будівельні роботи проводяться за дорученням Путіна
фото: Спілка археологів України / Facebook

«Зовнішній вигляд усіх будівель відповідатиме загальній імперській концепції: псевдовізантійська стилістика в «новому» прочитанні, з використанням «сучасних» технологій і матеріалів», – пояснили в спілці.

Херсонеське городище є єдиним в Північному Причорномор'ї цілісно збереженим зразком античного міста, яке існувало з V століття до н.е. до XIV століття н.е. Тут збереглися залишки міського планування вулиць, житлових, господарських та культурних споруд.

У червні 2013 року «Херсонес Таврійський» і його сільськогосподарську округу включили до світової спадщини ЮНЕСКО.

Як відомо, Росія розграбувала музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у Криму. Загарбники могли вивезти золоті вироби часів Візантійської імперії. Окрім цього, окупанти поцупили також інші артефакти, серед них – стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів.

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Теги: Крим ЮНЕСКО

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